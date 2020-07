BR24-Livestream: Empfang für Würzburger Kickers im Rathaus

In einem Herzschlagfinale hatte die Kickers am Samstag den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Durch einen verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit schafften die Würzburger den 2:2-Ausgleich gegen den Halleschen FC und holten den letzten nötigen Punkt für den direkten Aufstieg. Konkurrent FC Ingolstadt gewann zwar bei den Münchner Löwen, muss aber jetzt in die Relegation gegen den 1. FC Nürnberg.

Heute wird die Mannschaft im Rathaus empfangen, ebenso die Damen der Würzburger Kickers, die auch in die 2. Liga aufgestiegen sind. Wegen Corona können die Fans leider nicht live dabei sein, auf BR24 und auf der Facebookseite von BR Franken gibt es aber einen Livestream.

Jubel der Fans vor der Flyeralarm-Arena

Nach dem Spiel versammelten sich rund 400 Fans der Würzburger Kickers, um gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg zu feiern. Während der Fanmärsche zum Stadion am Dallenberg und später in der Würzburger Innenstadt kam es vereinzelt zum Zünden von Pyrotechnik und führte zu kleineren Einsätzen der Polizei. Außerdem mussten die Einsatzkräfte der Polizei die Feiernden mehrfach an die geltenden Beschränkungen insbesondere hinsichtlich der Abstandsregelung erinnern.

Trainerfrage weiter ungeklärt

Trainer Michael Schiele, dessen Vertrag sich durch den Aufstieg automatisch um ein Jahr verlängert hat, hat inzwischen die Aufmerksamkeit von Bundesligist TSG Hoffenheim auf sich gezogen, der laut dem Sportmagazin Kicker an einer Verpflichtung interessiert sein soll. Eine Entscheidung in der Trainerfrage soll bald fallen. Laut Kicker könnte nach Abschluss des Wettbewerbs nun zügig Bewegung in den Fall kommen.

Dritter Aufstieg in der Vereinsgeschichte

Für die Würzburger Kickers ist es bereits der dritte Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse. 1977 und 2016 war der Verein jeweils in die 2. Bundesliga aufgestiegen, schaffte in beiden Fällen den Klassenerhalt aber nicht. Seit Januar 2020 ist der frühere Nationalspieler und Bayern-Trainer Felix Magath als Sportlicher Leiter von Flyeralarm Global Soccer unter anderem auch für die Würzburger Kickers tätig.