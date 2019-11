BR24-Live zu Homöopathie: Heilmittel oder Humbug?

Wissenschaftlich ist in den meisten homöopathischen Mitteln kein Wirkstoff nachzuweisen. Einige Fachleute fordern deshalb von den Krankenkassen, Kosten für homöopathische Mittel und Therapien nicht zu übernehmen.

Homöopathie: Kein Wirkstoff, keine Wirkung?

Kritik erntet vor allem die sogenannte Potenzierung, also die starke Verdünnung. Die Wirkstoffe in homöopathischen Mitteln sind oft so stark verdünnt, dass kein einziges Atom von ihnen mehr übrig ist. Die Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel ist wissenschaftlich nicht eindeutig beweisbar. Trotzdem hat die Homöopathie ein recht positives Image.

Live mitdiskutieren auf Facebook

Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon einmal Globoli genommen. Wie ist Eure Erfahrung? Ist Homöopathie eine Alternative zur Schulmedizin oder sollten wir sie aus dem Medizinschrank verbannen? Darüber diskutieren wir um 18.00 Uhr live bei BR24 auf Facebook. Seid dabei und teilt Eure Erfahrungen.

Moderatorin Karen Bauer diskutiert mit:

- Prof. Dr. Urban Wiesing – Medizinethiker / -historiker

- Stefan Reis – Heilpraktiker / Homöopath

- Bettina Frank – Patientin