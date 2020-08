BR24-Live: Corona Tests – Huml steht Rede und Antwort

14.43 Uhr: Herrmann: Katastrophenlage "nicht zeitlich begrenzt"

Er habe den Eindruck, dass man sich etwas im Kreis drehe, so Florian Herrmann. Es sei keine normale Katastrophenlage, die zeitlich begrenzt sei und die man wie im Lehrbuch abarbeiten oder auffangen könne. Wenn es jedoch einen gebe, der vorangehe und nicht zögere, sei es Ministerpräsident Markus Söder, sagte Herrmann. Seine Strategie habe Leben gerettet und dies solle man ins Verhältnis setzen zu anderen Zahlen, etwa dazu, wie viele nicht informiert werden konnten, so der CSU-Politiker. Es sei volle Transparenz hergestellt worden.

14.33 Uhr: Huml: Bayern sprach sich als erstes für Testpflicht aus

Bei Gesundheitspolitik sei Sachlichkeit wichtig, so Huml. Die Menschen erwarteten dies. Man sei ambitioniert, aber die Alternative sei "stehen zu bleiben" und das würde das Virus "nicht verzeihen". Man stehe zwischen den Ministerien in ständigem Austausch, welcher Schritt der nächste, richtige sein könnte. Auch zwischen den Ländern habe es viele Diskussionen gegeben, etwa zur Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikoländern: 15 Gesundheitsminister hätten dies zunächst rechtlich schwierig gefunden, betonte Huml, nur Bayern habe sich dafür ausgesprochen. Wichtig sei es jetzt nicht stehen zu bleiben, sondern nach vorne zu schauen, sagte die Ministerin.

14.23 Uhr: Huml antwortet auf Kritik der Opposition

"Wir haben unsere Strategie auf die Reiserückkehrer aus Bayern ausgerichtet", sagte Huml mit Blick auf den Vorwurf der Opposition, dass die Regierung zu spät gehandelt habe. Zudem sei eine Software-Lösung entwickelt worden, dies hätten ihre Vorredner nicht zitiert. Es sei auf allen Ebenen nach Lösungen gesucht worden. Bei der Masse an Anträgen habe man erkannt, dass dies zu lange dauere. Deswegen hätte man die künstliche Intelligenz nutzen wollen, d.h. einscannen und digital zuordnen lassen, was nicht richtig funktioniert habe. Inzwischen sei aber eine andere Software gefunden worden.

Zum Kritikpunkt der zweiten Testung, die sie hätte anordnen sollen sagte Huml, dass die Menschen diese Möglichkeit gehabt hätten und, dass dies auch "richtig und sinnvoll sei". Auch das Angebot der Reihentestungen bestehe, man wolle weiter genau darauf achten und den Prozess begleiten.

Die Teststrategie müsse jedoch auch immer wieder angepasst werden, weil die Entwicklung der Pandemie eben auch dynamisch sei. Man sehe die Entwicklung der Zahlen und wolle entsprechend vorbereitet sein.

14.19 Uhr: Blume: "Virus gibt keine Zeit zum Trockenschwimmen"

"Was ist der größere Fehler?", reagierte Markus Blume, Generalsekretär der CSU auf die Kritik der Opposition. "Gar nicht zu handeln, oder spät zu handeln?" Wer Corona oder die Maskenpflicht verleugne, habe das Recht verwirkt, jetzt "mit guten Vorschlägen um die Ecke zu kommen", so Blume. Ihn beunruhigten weniger die Reiserückkehrer, als die Politik der rot-grünen Stadtregierung in München, die illegale Corona-Partys zuließe. Die Infiziertenzahlen in München seien aus seiner Sicht besorgniserregend.

14.14 Uhr: Spitzer: "Nicht nur Quantität, sondern auch Qualität ist wichtig"

Seiner Partei sei insbesondere die Transparenz der Vorgänge wichtig, betonte Dominik Spitzer, Abgeordneter der FDP im bayerischen Landtag. Die Regierung sei nicht ausreichend vorbereitet gewesen, schloss sich Spitzer, der Aussage von Ruth Waldmann an. Darüberhinaus wolle er wissen, inwieweit Gesundheitsministerin Huml, ab Montag dem 10. August mit Eurofins in Kontakt stand. Daneben, warum die Bevölkerung nicht früher informiert wurde, so dass sie entsprechend vorsichtig hätten agieren können.

14.11 Uhr: Welche Funktion hatte Staatssekretär Eck?

Roland Magerl, Abgeordneter der AfD, stellte in der Aussprache die Frage, welche Funktion der Staatssekretär Gerhard Eck in dieser Sache gespielt habe.

14.07 Uhr: Freller: "Kirche im Dorf lassen"

Zeiten wie diese habe er noch nie erlebt, so der CSU-Politiker Karl Freller. Doch er habe den Eindruck, dass vieles mit ausgesprochenem Verantwortungsbewusstsein angegangenen worden sei - auch mit Blick auf andere Länder, wo zum Beispiel gar nicht getestet werde. Deswegen sei es wichtig "nun die Kirche im Dorf zu lassen", sagte er mit Blick auf die Kritik der Opposition. Dennoch verstehe er die Kritik, so Freller.

14.01 Uhr: Haubrich: Bessere Vorbereitung hätte Debakel erspart

"Die Strategieentwicklung gehört zu den Kernaufgaben des Managements", meinte dagegen Christina Haubrich, Abgeordnete der Grünen. Corona zeige aber auch wo die Versäumnisse der vergangenen Jahre lägen. Was man jetzt brauche sei ein "gutes Projektmanagement." Sie wolle vor allem wissen, wann Ministerpräsident Söder von dem Debakel erfahren habe, wie viele Menschen angesteckt wurden und warum nicht von Anfang an auf ein digitales Verfahren umgestellt worden sei, so die Grünen-Abgeordnete.

13.53 Uhr: Aussprache beginnt

"Die Sommerferien kamen nicht überraschend", so Ruth Waldmann, Abgeordnete der SPD. Deswegen sei fraglich, warum die Teststationen so schnell eingerichtet wurden. Mit dieser Situation hätte man ihrer Meinung nach rechnen können. Warum habe die Ministerin nicht prophylaktisch gefordert, dass die Menschen sich ein zweites Mal testen lassen sollten - dies würde sie gerne wissen, machte Waldmann deutlich. "Sie haben auch gesagt, wir wollen immer vor der Lage handeln", so Waldmann an Huml gerichtet. Deswegen interessiere sie auch, wie es beispielsweise nun mit Blick auf Lehrer und Schüler nach den Sommerferien weitergehe.

13.51 Uhr: Herrmann: Verzögerungen sind abgeschlossen

Die Verzögerungen bei den Tests seien abgeschlossen, so Herrmann. Es gehe nicht darum etwas schön zu reden, aber man müsse jetzt in die Zukunft sehen. Die Kritik der Opposition sei "weit übers Ziel hinausgeschossen", sagte er. Die Opposition solle sich stattdessen laut seinen Worten nun "konstruktiv an der Bekämpfung der Pandemie beteiligen."

13.43 Uhr: Herrmann: "Wir sind nicht unfehlbar"

Ob es eine zweite Welle gebe, hänge vom Verhalten der Bevölkerung ab. Es sei nicht wie in einem Krieg, wo sich eine Armee für einen zweiten Angriff rüste - sondern das Virus sei die ganze Zeit unter uns, so Herrmann. Es sei derzeit gelungen eine exponentielle Entwicklung zu stoppen und ein stabiles Niveau zu erreichen. Die Positivrate liege bei den getesteten Reiserückkehrern bei 1,3 Prozent, so Herrmann, dies sei ein Wert über dem Durchschnitt (0.4 Prozent). "Hätten wir nicht gehandelt, wären 1.200 nicht erkannt worden", meint Herrmann. Deshalb sei die Strategie richtig gewesen. Aber: "Wir sind nicht unfehlbar", "wer was mache, mache auch Fehler", machte der CSU-Politiker klar. Außerdem so fügte er hinzu, hätten die Mitarbeiter des LGL die harsche Kritik nicht verdient, sie hätten "übermenschliches geleistet."

13.38 Uhr: Herrmann: Entwicklung ist Tendenz eher steigend

"Das ist das eigentliche Problem, dass wir mitten in einer hochakuten Pandemie stecken", so der Chef der bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann (CSU). Das oberste Ziel der Regierung sei es eine "exponentielle Entwicklung" zu verhindern - auch um einen zweiten Lockdown abwehren zu können. Deswegen eigne sich das Thema auch nicht für politische Auseinandersetzungen. "Der Virus folgt nicht Beschlüssen sondern ausschließlich seiner Biologie", machte Herrmann deutlich. Vorsicht und Umsicht seien die "Grundstrategie".

13.30 Uhr: Huml: Rasche Einrichtung der Testzentren war richtig

"Wir stellen uns diesem Virus und haben in den letzten Monaten schon viel auf den Weg gebracht. Auch mit Hilfe der Bevölkerung", so Huml. Deswegen gelte ihr besonderer Dank diesen Menschen, die sich testen liesen. Zu ihrer Verantwortung gehöre auch, dass wenn etwas schief laufe, dazu zu stehen - und, dass das umgangreiche Testangebot etabliert wurde. "Bayern bietet das umfangreichste Testangebot in Deutschland, und ja es sind Fehler passiert", so Huml. Aber man habe die Fehler erkannt, kommuniziert und sie abgestellt. Nun wolle man gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen, schloss die Ministerin.

13.25 Uhr: Huml: "Bitte ausdrücklich um Entschuldigung"

Die Testzentren seien in einen volldigitalen Zustand überführt und inzwischen an einen privaten Dienstleister übergeben worden, erklärte Huml. Kontrollen würden nun engmaschiger durchgeführt. Trotzdem sei es leider zu erheblichen Wartezeiten und Pannen bei der Übermittlung der Testergebnisse gekommen. Dafür bat die Ministerin "ausdrücklich um Entschuldigung". Am 10. August wurde dem Ministerbüro mitgeteilt, durch den Dienstleister, dass es zu Problemen gekommen sei, aber dass man inzwischen eine Software gefunden habe, mit der man bis zum Dienstagabend dieses Problem lösen wolle. Dies habe aber nicht funktioniert. Am Mittwoch habe sie dies erfahren und die Öffentlichkeit sofort darüber informiert, um weitere Schritte einleiten zu können. In der Nacht vom 12. auf den 13. August habe man "durchgearbeitet" um die Ergebnisse zu

13.17 Uhr: Huml berichtet über Test-Strategie

"Der Schutz der Bevölkerung ist uns von Anfang an, an oberster Stelle", eröffnet Gesundheitsministerin Huml ihren Bericht. Davon sei das ganze Handeln der Regierung seit sechs Monaten bestimmt. Der Dreiklang laute in diesem Zusammenhang: "Schutz, Sicherheit, Prävention". Die Tests sollten den Menschen Gewissheit geben. 175.411 Menschen hätten sich bereits testen lassen, davon seien 2.339 wurden positive Ergebnisse ermittelt. Ohne dieses Testangebot wären diese Menschen eingereist, ohne von ihrer Infektion zu wissen, so Huml. Die Zahlen in vielen Ländern Europas stiegen aktuell, deswegen sei es von Anfang an wichtig gewesen zu testen - auch mit Unterstützung der Ehrenamtlichen. Sie hätten unglaubliches geleistet, so die CSU-Politikerin. "Das Virus schläft nicht, das Virus ist da", machte Huml deutlich.

13.13 Uhr: Krahl: Söder soll an Sitzung teilnehmen

Andreas Krahl (Grüne) hat den Antrag gestellt, dass Ministerpräsident Markus Söder an der Sitzung des Ausschusses teilnehmen soll. Es sei ein Zeichen des Respekts "vor dem Hohen Haus", so der Abgeordnete. Markus Blume, der Generalsekretär wies diesen Antrag zurück - es gebe keinen "Anspruch darauf". Man sei nicht in einem Untersuchungsausschuss, so Blume. Der Antrag zur Geschäftsordnung zeige, dass es Krahl nicht um Sacharbeit gehe, sondern darum, dass "Köpfe" rollen sollten. Der Antrag wurde nach einer Abstimmung abgelehnt.

13.05 Uhr: Sondersitzung eröffnet

Die Sondersitzung zur Corona-Test-Situation in Bayern wurde von Bernhard Seidenath, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses eröffnet. Neben der Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), sind auch Politiker der Opposition und Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) anwesend.

12.30 Uhr: Huml wird in Sondersitzung zu Abwicklung an Corona-Test-Stationen befragt

Der Gesundheitsausschuss des Landtags kommt um 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei soll die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) über die aktuelle Corona-Lage berichten - und sich den Fragen der Abgeordneten zu der Abwicklung an den Corona-Test-Stationen stellen. Auch Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU), aktuell "Corona-Koordinator" der Staatsregierung, kommt in den Ausschuss. Grüne, SPD und FDP hatten die Sondersitzung beantragt.