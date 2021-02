BR24 Live ab 8 Uhr: Heftige Schneefälle - die Lage in Bayern

Nach heftigen Schneefällen am Wochenende in vielen Teilen Deutschlands hat der Wintereinbruch in der Nacht zum Montag auch Nordbayern erreicht. Teils hat es heftig geschneit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Sonntag vor gebietsweise bis zu 25 Zentimeter Neuschnee innerhalb von zwölf Stunden. Betroffen seien vor allem Ober- und Unterfranken. Bisher gab es laut DWD für die Region meist mäßigen Schneefall mit fünf bis 15 Zentimetern Neuschnee. Im Laufe des Montags sollen die Schneefälle dann nachlassen. In Oberfranken seien zum Wochenbeginn bis zu minus neun Grad möglich.

Zur Wetterlage in Bayern senden wir ab 8.00 Uhr ein BR24Live

Unterrichtsausfälle in Nordbayern

In Stadt und Landkreis Schweinfurt fällt am Montag vorsichtshalber der Unterricht aus. Im Landkreis Rhön-Grabfeld gibt es keinen Präsenzunterricht für die Abschlussklassen und zudem keine Notbetreuung - der Distanzunterricht findet aber statt. Das gilt auch für den Landkreis Main-Spessart und den Landkreis Kitzingen, ebenso für Stadt und Landkreis Würzburg, für den Landkreis Bad Kissingen und für Stadt und Landkreis Bamberg, wie am Montagmorgen auf dem Meldeportal des Bayerischen Kultusministeriums am Sonntag zu lesen war. Ob weitere Städte und Landkreise nachziehen, war zunächst unklar.

Schneefall lässt im Laufe des Montags nach

Im Laufe des Montags soll sich die Lage laut dem BR-Wetterexperten Michael Sachweh beruhigen und die Schneefälle nachlassen. Die Kaltluft habe dann den größten Teil Bayerns fest im Griff, so Sachweh. Einzig an den Alpen könnte es der zurückgedrängten milden Luftmasse gelingen, wieder ein wenig zurückzuschwappen und dem bayerischen Alpenrand neuerliche Plustemperaturen zu bescheren.

"Rostiger Schnee" durch Sahara-Staub am Wochenende

Ein Wetterphänomen sorgte am Wochenende in Teilen Bayerns für einen gelb-rötlichen Himmel. Grund war das Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa, wie ein Sprecher des DWDs erläuterte. Die entstandenen Winde hätten Sahara-Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland transportiert.

In der Hohen Rhön, am Rundwanderweg Schornhecke, wunderten sich am Sonntag so einige Wanderer und Langläufer über das extrem seltene Naturereignis. "Rostiger Schnee, das sieht völlig verrückt aus", äußerten sich die Menschen vor Ort gegenüber dem BR.