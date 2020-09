BR24Live: Wie lief der erste "Corona"-Schultag?

Zumutbare Belastung vs. übertriebene Maßnahmen

Vor allem die zweiwöchige Maskenpflicht an allen Schulen außer den Grundschulen sorgte im Voraus für einige Diskussionen. Während der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger die Maskenpflicht für unabdingbar hält, protestierten in den vergangenen Tagen in Nürnberg und München einige Eltern und Großeltern dagegen. Die psychische Belastung einer solchen Maskenpflicht müsse beachtet werden, hieß es da unter anderem.