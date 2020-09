BR24 live ab 11 Uhr: Piazolo zu Schule unter Corona-Bedingungen

Seit gut einer Woche gehen Bayerns Schüler wieder regulär in die Schule. Zum neuen Schuljahr haben die Einrichtungen wieder den Regelbetrieb aufgenommen - gewöhnlich ist es aber dennoch nicht. Den Lehrern und Schülern steht in Corona-Zeiten ein ungewöhnliches Schuljahr unter den Auflagen des Infektionsschutzes bevor.

Seit Start des Schuljahres mussten bereits zahlreiche Klassen in Quarantäne geschickt werden, vier Schulen wurden komplett geschlossen. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler hat sich in Bayern übers Wochenende mehr als verdoppelt. Laut Kultusministerium sind 135 Kinder und Jugendliche infiziert, fast 2.500 sind in Quarantäne.

Maskenpflicht, Test-Konzepte, Risikogruppen und Digitalisierung

Wie lassen sich unter solchen Bedingungen Unterrichtsalltag und Hygiene-Regeln wie Lüften und Maskenpflicht vereinen? Welche Testkonzepte sind umsetzbar? Wie werden Risikogruppen geschützt? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Welche Lehren konnte man aus den vergangenen Monaten ziehen? Dazu wird Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) im Münchner Presseclub eine Woche nach Schulstart Stellung beziehen. Presseclub-Vorstandsmitglied Manfred Otzelberger wird ihn befragen.

Als Kultusminister ist Piazolo für 1,65 Millionen Schüler und Schülerinnen, 6.000 Schulen und 154.000 Lehrkräfte im Freistaat zuständig.