BR24-Kostenvergleich: Enges Rennen für Öffentliche gegen Auto

Die Mobilitätskosten sind hoch. Die Spritpreise haben ein Rekordniveau erreicht. Auch der öffentliche Verkehr wird teurer - alle Verbünde in Bayern und die Deutsche Bahn ziehen bei den Preisen an. Zum Fahrplanwechsel in knapp zwei Wochen wird es zwischen zwei und fünf Prozent teurer.

Doch wie schaut es aus für die einzelnen Menschen, die zur Arbeit müssen mit dem Auto oder dem ÖV? Das hängt natürlich immer vom Einzelfall und den ganz speziellen Bedingungen ab. Weil fast zwei Drittel der Nahverkehrsfahrgäste im Bereich des Münchner MVV unterwegs sind, hat BR24 nachgerechnet - auf drei Pendlerstrecken.

Eine Recherche auf ausgewählten Strecken – im Großraum München

Es sind drei Strecken und jeweils drei Fahrzeuge, jeweils fünf Jahre alte Mittelklasse Autos: Ein Golf Diesel, ein Golf Benziner und ein BMW i3. Verglichen werden sie mit der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV.

Ein Ort im Landkreis Erding: Pendeln von Langenpreising zum Münchner Heimeranplatz. Das ist das erste Szenario. Ein täglicher Weg in einer Richtung von 62 Kilometern. Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern verweist auf die Rechnung der Spezialisten im Haus: "Wenn man die aktuellen Dieselpreise nimmt, kommt Folgendes raus: Der Dieselgolf liegt bei 3,8 Liter auf 100 km im ADAC-Testverbrauch, dann kommen wir auf 145 Euro Spritkosten, wenn man dann noch Werkstattkosten einrechnet, ist man bei knapp 200 Euro Kosten, die man pro Monat für Sprit und Werkstatt einrechnen muss."

Die Strecke ist gut zu machen: Die Autobahn A94 und Bundesstraßen bringen Pendler im Auto schnell nach München. Auch die Öffentlichen Verkehrsmittel sind da. Ab Dorfen können Pendler in einen Regionalzug steigen. Ab Erding fährt die S-Bahn. Zu den aktuellen Preisen kostet der MVV laut Sprecherin Franziska Hartmann mit einer Single-Tageskarte 12 Euro. Die Wochenkarte von Langenpreising zum Münchner Heimeranplatz liegt bei 52,30 Euro. Der günstigste Fall in diesem Szenario sind die 167,80 Euro für die Monatskarte, das wird noch etwas günstiger, wenn man sie im Abo nutzt, bei jährlicher Zahlung.

Auto konkurrenzfähig, aber teurer als die Monatskarte

Mit Sprit und Werkstattkosten sei das Auto zwar konkurrenzfähig, aber teurer als die Monatskarte, sagt der ADAC. Ein relativer Kostenvorteil der öffentlichen Verkehrsmittel bei den Fahrtkosten auch bei der nächsten Strecke: Die Fahrt vom Münchner Stadtteil Untergiesing nach Fürstenfeldbruck - das sind 32 Kilometer. Der ADAC hat für den täglichen Pendler hin und zurück mit dem Benziner 174 Euro errechnet, mit dem Elektro-i3 kostet die Fahrt 139 Euro und mit dem Diesel zu den aktuellen Preisen 120 Euro.

Auch hier ist der MVV vom Preis her etwas günstiger, so Franziska Hartmann. Ein guter Grund für die Tarifabteilung des Verkehrsverbundes, diese Strecke von München ins Umland unter die Lupe zu nehmen. Denn etwa so viele Menschen pendeln aus der Stadt ins Umland, wie aus den umliegenden Landkreisen nach München einpendeln. Für sie ist die Monatskarte mit 114 Euro genau sechs Euro günstiger als die Fahrt mit einem Golf Diesel.

Innerhalb Münchens punktet der Öffentliche Verkehr

Jetzt das dritte Szenario: Innerhalb Münchens vom Osten im Stadteil Berg am Laim in den Norden nach Milbertshofen, dort, wo in großem Maße Industrieproduktion stattfindet. Hier liegen die Autokosten zwischen 70 Euro beim Diesel und 94 Euro beim Benziner. Das Elektroauto liegt bei 90 Euro. Dem gegenüber der MVV: 57 Euro, kostet die Monatskarte mit der M-Zone derzeit, auch hier Monatskarten, bzw. die Abos das Günstigste.

Fazit: Der MVV ist für sich gesehen auf allen Strecken günstiger, sagt auch der Verkehrsexperte des ADAC-Südbayern, Alexander Kreipl: "Man ist also auf jeden Fall angehalten, genau zu rechnen, wenn man in die Stadt fährt, ob nicht der ÖPNV billiger wäre." Unter den Autos ist das Elektroauto durchaus konkurrenzfähig, hat der Vergleich ergeben - vorausgesetzt: die Ladeinfrastruktur ist vorhanden.

Flexibilität und Fahrzeit mit entscheidend bei der Verkehrsmittelwahl

Welches Verkehrsmittel Pendler tatsächlich wählen, hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Neben dem Preis sind das persönliche Vorlieben: So meiden manche Menschen in der Pandemie vollbesetzte U-Bahnen, Trams und Busse. Etwa 20 Prozent der Abos sind während der Pandemie zurückgegeben worden.

Die Fahrzeit spielt eine wichtige Rolle. Ist man mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln 20 Minuten länger unterwegs, dann nimmt man das noch hin, so das Ergebnis verschiedener Studien, die Alexander Kreipl vom ADAC zitiert. Ist die Fahrzeit aber eine halbe Stunde länger oder gar noch mehr, dann nimmt die Bereitschaft zum Umstieg laut dieser Studien ab, so Kreipl. Einfach deswegen, weil man auf die Woche gerechnet eine hohe Zeitersparnis mit dem Auto hat. Eine Stunde mehr unterwegs, dass wollen viele nicht hinnehmen.

Der jeweilige Anschluss ist wichtig, die Entfernung zur Haltestelle. Wie erreicht man die Haltestelle? Fährt ein Bus, kommt man mit dem Fahrrad hin, wie sieht es im Winter aus. Gibt es einen Park-and-Ride-Parkplatz?

Bei Fahrzeit und Flexibilität wollen die Verkehrsverbünde in Bayern nachlegen, nicht nur der MVV. Anrufsammeltaxis sollen das Angebot in den Randstunden ergänzen. Das läuft bereits mit großem Erfolg im Landkreis Fürstenfeldbruck, der Landkreis München und andere Regionen wollen das übernehmen.

Autoverzicht rechnet sich in München

In München haben 40 Prozent aller Haushalte gar kein Auto, sagt MVV-Chef Bernd Rosenbusch und berichtet von eigenen Erfahrungen.

"Ich selber hatte mal ganz früher ein Auto. Und das hat so viel Geld gekostet am Schluss. Ich habe ausgerechnet, ich hätte jeden Kilometer mit dem Taxi oder mit der Bahn 1.Klasse fahren können, also wenn man die Autokosten realistisch anschaut, dann kann man sagen, gerade in der Innenstadt geht es ohne Auto." - MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch

Am Ende ist die Entscheidung eine persönliche Abwägung aller Faktoren. Denn je weiter man von der Stadt entfernt wohnt, desto eher ist man noch auf ein Auto wirklich angewiesen, muss dann aber gegebenenfalls noch Parkgebühren in die Kalkulation einrechnen.

Mobilität wird insgesamt teurer werden

Außerdem steigen hier wie dort die Preise: Busse und Bahnen werden zum Fahrplanwechsel teurer und die Spritpreise werden laut Expertenmeinung auch nicht mehr stark sinken. Tatsächlich schwanken sie im Laufe eines Tages oft um mehr als 10 Cent. Auf jeden Fall kommen im nächsten Jahr noch zwei Cent CO2-Steuer auf den Liter Sprit dazu.