BR24 für den deutschen Radiopreis nominiert

BR24 ist für den Deutschen Radiopreis nominiert. Das gab die Kommission des Grimme-Instituts in Hamburg bekannt. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks wurde in der Kategorie "Beste Morgensendung" nominiert. Eingereicht hatte BR24 die Sendung vom 24. Februar.

Morgensendung an einem historischen Tag

An diesem Morgen waren die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert. BR24 im Radio, dessen Programmchef Steffen Jenter ist, hatte das Programmschema komplett geändert und über viele Stunden monothematisch über den Kriegsbeginn berichtet.

Verleihung am 8. September

Der Deutsche Radiopreis wird am 8. September in mehreren Kategorien in Hamburg verliehen und gilt als begehrte Auszeichnung in der Radiobranche. Insgesamt 143 Radioprogramme hatten sich in diesem Jahr dafür beworben. Neben der Sendung des BR sind in der Kategorie "Beste Morgensendung" ein Radioprogramm für Kinder und die Morgenshow eines hessischen Privatsenders nominiert.