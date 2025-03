BR24 informiert mit neuer Rubrik "Verteidigung"

Europas Wehrhaftigkeit wird auf die Probe gestellt. Wie gut sind wir in den nächsten Jahren auf mögliche Bedrohungen vorbereitet? Bundestag und Bundesrat haben sehr große finanzielle Spielräume geschaffen, um die Sicherheit zu stärken – ein Schritt, der kontrovers diskutiert wird.

Viele sehen die geplanten Waffen- und Munitionskäufe kritisch: Werden sie die Kriegsgefahr gar vergrößern? Andere argumentieren: Nur ein Land, das sich gut verteidigen kann, schrecke Aggressoren wie Russland ab. Nur ein Europa, das sich auf die NATO oder eigene Fähigkeiten stützen kann, könne die Freiheit seiner Bürger garantieren.

Verschiedene Blickwinkel auf regionale und globale Entwicklungen

Wir haben uns gefragt, wie wir diese gesellschaftlichen Debatten begleiten können. Debatten, die sich um grundsätzliche Fragen wie Krieg und Frieden drehen, also nicht nur um den Erhalt des Lebensstandards, sondern letztlich um die Zukunft der Kinder und nachfolgender Generationen. Welche Szenarien sind belastbar?

Um diesen Fragen journalistisch gerecht zu werden, schaffen wir bei BR24 die Rubrik Verteidigung. Wir wollen hier Informationen bündeln, sachlich und verständlich. Von regionalen Themen bis hin zu internationalen Entwicklungen. Unterschiedliche Experten, Einschätzungen und Perspektiven werden hier gesammelt.

Sicherheit weitergedacht: Von Krisenabwehr bis Zukunftssorgen

Es geht nicht nur um Verteidigung im engeren Sinne, also etwa Bündnisse und militärische Kräfteverhältnisse. Sondern genauso um Friedensforschung, Zivilschutz oder Cyber Security. Wir wollen so Orientierung in einer komplexen Lage bieten – mit Hintergründen, der Einordnung durch Experten und dem aktuellen Ticker "Welt im Wandel".

Auch politische Weichenstellungen in Europa oder Übersee werden einfließen. Wichtig ist uns auch die Perspektive der jungen Generation. Welche Fragen und Sorgen treiben sie um? Wir sind überzeugt: Fundierte Meinungsbildung braucht gut recherchierte und verständliche Informationen. Diese sollten leicht auffindbar sein. Deshalb das neue gebündelte Angebot.