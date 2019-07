BR24 in eigener Sache: Standards & Korrekturen

Grenzkontrollen rechtswidrig? Noch ungeklärt!

Bayerns Grenzkontrollen verstoßen gegen EU- und Verfassungsrecht, hat Henrike Hahn als Grünen-Kandidatin für die Europawahl gesagt, in der BR-Wahlarena am 22. Mai 2019. Ähnlich wie der FDP-Kandidat Phil Hackemann in der ersten BR-Wahlarena in Passau. Wir haben das geprüft, im BR24-#faktenfuchs.

"Grenzschutz ist Bundessache" haben wir in der ersten Version korrekt zitiert, und zwar ein Gutachten der Staatsrechtler Prof. Thorsten Kingreen (Universität Regensburg) und Prof. Sophie Schönberger (Düsseldorf). Das Gutachten ist für die Grünen im Bayerischen Landtag Grundlage für eine Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Das Urteil steht noch aus.

Deshalb ist die Frage noch nicht in letzter Instanz geklärt, ob bayerische Polizisten an der bayerisch-österreichischen Grenz auch künftig so kontrollieren dürfen wie im Moment. Seit letzten Sommer berufen sie sich auf eine Absprache der zuständigen Behörden mit dem Ziel, alle geltenden Gesetzte ausreichend zu berücksichtigen. In dieser Vereinbarung steht: "Eine Grenzkontrolle in diesem Zusammenhang kann auf Anforderung oder mit Zustimmung der Bundespolizei auch durch die Bayerische Polizei erfolgen. Die Durchführung dieser Grenzkontrollen erfolgt eigenständig, nach den Maßgaben der Bundespolizei."

Die Sache ist also nicht so klar, wie wir es in unserer ersten Einschätzung wiedergegeben haben. Wir haben das ergänzt und geben damit alle Ansichten korrekt wieder. Während FDP und GRÜNE die momentane Praxis für rechtswidrig halten, hält sie die CSU für rechtens. Entscheiden, wer Recht hat, wird der Bayerische Verfassungsgerichtshof.

