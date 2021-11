19.11.2021, 18:56 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

BR extra: Söder erklärt Corona-Verschärfungen

Die bayerische Staatsregierung hat vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt. Ministerpräsident Söder will nun mit harten Gegenmaßnahmen die vierte Corona-Welle brechen. Was genau geplant ist, erklärt der CSU-Politiker in einem BR24 extra.