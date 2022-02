BR24 Drangeblieben: Wieviel Potenzial steckt in der Wasserkraft?

Die Windkraft war das große Thema neulich beim Besuch des grünen Bundesklimaschutzministers, Robert Habeck, in der bayerischen Staatskanzlei. CSU-Ministerpräsident Markus Söder aber wollte statt über mehr Windräder in Bayern eigentlich lieber über Wasserkraft sprechen. Der Süden habe in der Wasserkraft "enorme Möglichkeiten", sagte Söder dem Bayerischen Rundfunk. Wenn sich die neue Bundesregierung dazu durchringe, mehr Kompromisse beim Naturschutz zu machen, "dann sind unsere Potenziale nicht beim Wind größer, sondern bei der Wasserkraft."

Potenziale an großen Flüssen weitgehend ausgeschöpft

Die Potenziale Bayerns bei der Wasserkraft seien größer als beim Wind? Diese Aussage Söders hat Experten erstaunt. Es herrscht eigentlich weitgehend Konsens, dass zumindest an den großen bayerischen Flüssen die Möglichkeiten der Energiegewinnung weitgehend ausgeschöpft sind.

Das bayerische Wirtschaftsministerium nennt in seinem aktuellen Aktionsprogramm Energie das Ziel, die Stromerzeugung aus Wasserkraft in Bayern um eine Terawattstunde zu steigern. Darauf verweist auch die Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern.

Das Ausbaupotenzial der Windkraft wäre deutlich höher

Bei der Windkraft dagegen wäre in Bayern jährlich ein Plus von mehr als 75 Terawattstunden technisch möglich, hat ein Energiegipfel von Wissenschaftlern, Unternehmen und Verbänden ergeben, den das bayerische Wirtschaftsministerium 2018/19 einberufen hat.

Das ist allerdings nur das theoretische Maximum, dieses Potenzial wird mit Sicherheit nie vollständig ausgeschöpft werden. Aber etwa zehn zusätzliche Terawattstunden haben die Gipfelteilnehmer als Ziel empfohlen. Zum Vergleich: Bei rund 80 Terawattstunden liegt derzeit der bayerische Jahresstromverbrauch.

Energieträger nicht gegeneinander ausspielen

Beim Ausbau der Stromerzeugung in Bayern hat die Windkraft also ein deutlich größeres Potenzial als die Wasserkraft. Das bestätigt auch der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW).

Der Vorschlag, in Bayern statt der Wind- die Wasserkraft auszubauen, könne deshalb nicht aufgehen, betont VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer: "Davor warnen wir entschieden, den einen Energieträger gegen den anderen Energieträger irgendwie auszuspielen." Am Ende brauche Bayern jede Kilowattstunde.

Verluste bei Wasserkraft durch weniger Regen

Bereits in den vergangenen 20 Jahren ist nicht mehr viel passiert in Sachen Ausbau bei der Wasserkraft in Bayern. Die Zahl der Kraftwerke blieb praktisch gleich, bei rund 4.250. Der Energieertrag zeigt tendenziell sogar eine leicht rückläufige Entwicklung. Der VBEW erklärt das mit dem Klimawandel: Es regnet weniger, dieses Wasser fehlt dann in den Flüssen.

Wasserkraft ist zweitstärkster erneuerbarer Stromlieferant

Während das Ausbaupotenzial der Wasserkraft also begrenzt bleibt, ist ihr bestehender Beitrag zur bayerischen Stromversorgung durchaus erheblich. Zwar ist es nicht mehr die ergiebigste unter den erneuerbaren Energien in Bayern, da wurde die Wasserkraft 2020 von der Photovoltaik überholt. Aber ungefähr 15 Prozent des bayerischen Stromverbrauchs deckt der Strom aus den Flüssen und Bächen immer noch.

Und die Wasserkraft hat gegenüber Wind und Sonne einen entscheidenden Vorteil, betont Fritz Schweiger von der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern: Sie ist nicht so wetterabhängig. "Die Wasserkraft steht stets zuverlässig und ständig zur Verfügung", betont er.

Bestehende Wasserkraftwerke werden erneuert

Die Weiterentwicklung der Wasserkraft ist weniger von bedeutenden Kraftwerksneubauten geprägt, sondern von der Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke. Diese werden dabei einerseits mit effizienteren Turbinen ausgestattet, das steigert den Stromertrag. Andererseits sollen sie auch fischfreundlicher gestaltet werden. Das bedeutet allerdings stets, Wasser an Turbinen vorbei fließen zu lassen und damit auf Stromerzeugung zu verzichten.

Bei dieser Abwägung hofft Fritz Schweiger, der selbst ein E-Werk bei Erding betreibt, dass sich künftig die Gewichtung ändert und mehr Wert auf den Energieertrag gelegt wird. "Es wird aber in Zukunft sicherlich nicht so sein, dass man die Ökologie dann nicht mehr betrachtet", versichert er.

Bei Pumpspeicherkraftwerken ginge noch etwas

Mehr als bei Laufwasserkraftwerken ginge in Bayern theoretisch noch beim Bau von Pumpspeicherkraftwerken. Die erzeugen zwar keine neue Energie, können aber helfen, den volatilen Strom aus Wind und Sonne zu speichern. Wenn viel Strom zur Verfügung steht, pumpen sie damit Wasser in einen hoch gelegenen Speichersee. Wenn Strom fehlt, fließt er durch Turbinen nach unten zurück.

Potenzialstudie blieb weitgehend folgenlos

Das bayerische Wirtschaftsministerium hatte 2014 eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: 16 "besonders geeignete" Standorte für Pumpspeicherkraftwerke in Bayern mit einer Leistung von insgesamt rund 11.000 Megawatt und einem Speicherpotenzial von rund 66.000 Megawattstunden. Dieser Ausbau wurde danach jedoch kaum weiterverfolgt. Nicht nur wegen des Widerstands vor Ort, kritisiert Detlef Fischer vom VBEW: "Pumpspeicherprojekte scheitern auch an mangelndem Rückhalt durch die bayerische Staatsregierung, weil sie solche Projekte nicht öffentlichkeitswirksam unterstützt."

Die Energiepolitik auf Bundesebene wird durch die Ampelregierung derzeit neu justiert. Auch in Bayern sind Änderungen möglich: Bis spätestens März will die Staatsregierung Vorschläge präsentieren, wie mehr Ökostrom im Freistaat produziert werden kann. Wieviel mehr vom Potenzial der Wasserkraft und der Windkraft künftig wirklich ausgenutzt werden kann, wird sich zeigen.