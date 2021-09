BR24 Drangeblieben: Wie geht es Schaustellern ohne Volksfeste?

Nicht nur die Münchner Wiesn fällt heuer zum zweiten Mal in Folge aus. Bayernweit finden keine großen Volksfeste statt. Wie geht es den Schaustellern, die seit über einem Jahr viel weniger Einnahmen haben als sonst? BR24 Drangeblieben war in Franken unterwegs, denn dort sind eigentlich auch den ganzen Sommer über Kirchweihen und Volksfeste.

Enttäuschung in Bamberg: Dieses Jahr wieder keine Sandkirchweih

Normalerweise schlendern Ende August Tausende von Menschen durch die Sandstraße in der Bamberger Altstadt und feiern die Sandkirchweih. Das Organisationsteam, ein Bürgerverein, ist inzwischen von Existenzängsten geplagt. Geschäftsführer Jürgen Wirth: "Die Kirchweih ist jetzt schon zweimal ausgefallen und es ist natürlich auch ein finanzielles Problem. Wir haben jetzt schon einen fünfstelligen Betrag 'verbrannt' und es ist die Frage, wie lange wird das noch durchhalten können." Über 100.000 Besucher kommen normalerweise an fünf Tagen zur Sandkirchweih. Das Volksfest findet in der ganzen Straße statt: mit Zuckerwatte, Luftballons, Bier und fränkischen Spezialitäten.

Ersatzveranstaltungen sind nur ein kleiner Trost

Auch wenn die Kirchweih nicht stattgefunden hat, durften zumindest kleine Fahrgeschäfte für die Kinder in der Altstadt aufgestellt werden. "Die Schausteller haben individuell mit der Stadt Bamberg Verträge gemacht für Sondernutzung und haben dann zu dem Termin, an dem die Sandkerwa normalerweise ist, das durchgeführt", so Wirth.

Auch wenn es teilweise Ersatzveranstaltungen gibt – für Schausteller sind die Zeiten nicht einfach. Die Corona-konforme Alternative zum Herbstvolksfest in Nürnberg – das Nürnbärland – ging insgesamt elf Wochen, immer von Donnerstag bis Sonntag. Das war zumindest ein kleiner Trotz für viele Schausteller sagt Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schausteller Verbandes.

"Eine abgespeckte Version mit Eintritt und einem Hygienekonzept lohnt sich für Veranstalter und Schausteller nicht dauerhaft." Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schausteller Verbandes

Kritik an uneinheitlicher Lösung in den Ländern

Für Lorenz Kalb ist das Wichtigste an einem Volksfest aber die Begegnung aller Hautfarben und Kulturen. "Und deshalb muss es unbedingt wieder die traditionellen Volksfeste geben." Er kritisiert dabei auch die Haltung Bayerns - denn in Nordrhein-Westfalen sind schon seit Juli wieder Volksfeste gestattet: "Die Soester Allerheiligen-Kirmes, die größte Innenstadt-Kirmes Europas, darf stattfinden und die Fürther Kirchweih, die zweitgrößte, darf nicht stattfinden. Genau das gleiche Fest in der Innenstadt", so Kalb.

Volksfeste könnten verschwinden

Wenn es so weitergeht, dann könnten manche Volksfeste vielleicht gar nicht mehr stattfinden, meint Jürgen Wirth, der die Bamberger Sandkirchweih ehrenamtlich mitveranstaltet: "Ehrenamtliche Arbeit, da wird es auch immer schwieriger, Helfer zu finden. Durch den mehrmaligen Ausfall, könnte ich mir vorstellen, dass viele niemanden mehr finden und ganz aufhören."

Mit Blick auf die kommenden Monate sind sich Jürgen Wirth und Lorenz Kalb einig: Es muss bald etwas passieren. Zumindest die Weihnachtsmärkte müssen wieder regulär stattfinden. Sie sind eine wichtige Einnahmequelle für die Schausteller. Sonst könnte es für einige kleine Familienbetriebe bald das Ende bedeuten.