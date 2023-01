BR24 Drangeblieben: Wer darf Deutschkurse für Ukrainer geben?

Die 35-jährige Hanna Babak aus der Ukraine hat die erste Prüfung in ihrem Deutsch-Sprachkurs bestanden – nach neun Monaten Lernen kann sie das B1-Level nachweisen und ist stolz. Sie ist nicht die einzige: Rund 50 Prozent aller Ukrainerinnen und Ukrainer am Deggendorfer Bildungszentrum ISA haben den Grundkurs geschafft. Jetzt wollen sie die nächste Stufe im Sprachkurs bestehen: B2 – die Voraussetzung für eine Ausbildung oder Berufs-Anerkennung. Damit kann sich Hannah Babak für ihren Traumjob bewerben: Sie würde gerne am Flughafen arbeiten.

Steht Bürokratie der Integration im Wege?

Der entsprechende Sprachkurs für Hannah und die anderen Ukrainerinnen aber kann sich verzögern, wie Beatrix El-Badrawi vom Deggendorfer Bildungszentrum ISA sagt. Der Grund ist Lehrermangel.

"Wir brauchen immer noch Lehrer. Wir haben zwei bis drei Lehrer, die zu uns kommen würden, die brauchen aber eine Schulung und das dauert noch drei bis vier Monate. Die Folgekurse könnten sich also verzögern." Beatrix El-Badrawi, Bildungszentrum ISA

Kurz gesagt: Es gibt Deutschlehrer, aber sie erfüllen teils die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorgeschriebenen Kriterien nicht. Das sind zum Beispiel gesonderte Zertifikate oder weitere Schulungen. Der Deggendorfer Landrat Bernd Sibler kritisiert diesen Zustand scharf.

"Wir reden über Menschen in der Praxis, die oft bewiesen haben, dass sie es können, diesen Unterricht umzusetzen. Deswegen fordere ich, dass wir in dieser Krisensituation Flexibilität zeigen, Probleme lösen und nicht neue schaffen. Aber mit überzogenen Qualifikationen stellen wir uns das Bein – daher fordere ich das BAMF auf, dass wir flexibler werden, wie es 2015 auch schon der Fall war." Landrat Bernd Sibler (CSU)

Braucht es ein Hochschulstudium für Deutsch-Lehrende?

Im Jahr 2015 stieg der Bedarf an Lehrkräften wegen hoher Flüchtlingszahlen rasant an. Das BAMF änderte deswegen im September desselben Jahres seine Richtlinien: Jetzt konnten auch geringer qualifizierte Personen - beispielsweise ohne formalen Hochschulabschluss - die vom BAMF geforderte Zusatzqualifizierung für die Deutsch-Kurse erhalten und Zuwanderer unterrichten. Das jedoch hat sich mittlerweile wieder geändert. Vom Ministerium heißt es hierzu auf Nachfrage:

"Lehrkräfte stehen im Integrationskurs hohen Anforderungen gegenüber: zum Beispiel hohe Arbeitsbelastung durch zahlreiche Kurse mit hoher Teilnehmendenzahl sowie Teilnehmende mit teilweise multiplen Problemlagen – Fluchterfahrung, Sorge um Angehörige, fehlende Kinderbetreuung und so weiter. Im Rahmen ihrer universitären Ausbildung und in der Zusatzqualifikation erlernen Lehrkräfte das notwendige Handwerkszeug, um mit diesen hohen Anforderungen umzugehen. Daher hält das Bundesamt trotz aller quantitativer Herausforderungen an den wesentlichen qualitativen Standards fest." Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Landrat Sibler fordert mehr Flexibilität

Bei den geforderten Qualifikationen für Deutsch-Lehrende in Integrationskursen geht es um Abschlüsse und Zeugnisse, also formale Voraussetzungen. Das dürfe angesichts der aktuell hohen Flüchtlingszahlen und dem damit verbundenen Bedarf an Sprachkursen kein Hindernis darstellen, meint Sibler, der mit seiner Forderung kein Gehör beim BAMF gefunden hatte: "Ich fordere die Flexibilität ein, die wir damals spüren durften, weil es wichtig ist. Weil es wichtig ist, dass wir die Menschen, die Deutsch lernen müssen, überhaupt qualifizieren. Dafür brauchen wir Menschen, die ansatzweise den Deutschunterricht machen können."

Auch VHS Deggendorf kritisiert Vorgehen

Der Deggendorfer Landrat ist nicht alleine mit seiner Kritik am BAMF. Für Angelika Gätzschmann, Integrations-Verantwortliche an der Volkshochschule Deggendorf, ist die Situation "grotesk". Auch an der VHS herrsche Lehrermangel für die Deutsch- und Integrationskurse, obwohl es qualifizierte Mitarbeiter gäbe.

"Sie haben seit Jahren in vielen Unterrichtsstunden Deutsch an Ausländer vermittelt und sind professionell unterwegs. Aber es fehlt ihnen tatsächlich in der pädagogischen Hochschulabschlussfähigkeit", so Gätzschmann. Die Unterrichtsstunden, die die Menschen bisher geleistet hätten, könne man nach Gätzschmann durch keinen Abschluss wettmachen. "Letztlich ist das, was im Unterricht stattfindet, wie der Pädagoge rüberkommt und was er vermitteln kann, was den eigentlichen Ausschlag geben sollte."

Bundesamt will die Zulassung erleichtern

Zwar heißt es vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Anfrage, dass die Rahmenbedingungen bei der Zulassung und Qualifizierung von neuen Lehrkräften weiterentwickelt werden, um potentiellen Lehrern den Einstieg ins Integrationskurssystem zu erleichtern. Was das jedoch konkret bedeutet, bleibt offen. Ebenso ist unklar, ab wann mit Erleichterungen zu rechnen ist.

Für Beatrix El-Badrawi vom ISA Bildungszentrum eine Herausforderung: "Vielleicht wollen sie was ändern – aber es geht nicht um vielleicht und wann: Die Mühlen mahlen immer so langsam, das ist das Problem. Jetzt brauche ich die Lehrer, nicht in einem halben Jahr."

Damit Hannah und die anderen Ukrainerinnen ihren Lernfortschritt fortsetzen können – im Weiterführungskurs für das B2-Level. Je schneller sie damit beginnen, desto schneller haben sie am Arbeitsmarkt Chancen und können integriert werden.