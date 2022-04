BR24 Drangeblieben: Was blieb von Aiwangers Wischmopps?

Die Sache mit den mehr als 90.000 "Wischmopps" ist den Beteiligten offenbar immer noch recht unangenehm. Beim Bayerischen Wirtschaftsministerium verweist man zunächst einmal darauf, dass es keine Wischmopps sind - wie Ministerpräsident Markus Söder einst spöttelte - sondern Wischbezüge für Reinigungsgeräte, und dass man zudem nicht überprüfen könne, was mit denen geschehen sei.

Inzwischen zuständig: das LGL

Seit Mitte Mai 2020 sei die Verantwortung für das Warenlager an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL übergangen. Erst nach wiederholter Nachfrage teilte dieses Amt in einer schriftlichen Stellungnahme mit:

"Das LGL hat seit Übernahme des Bestandes der vom Wirtschaftsministerium beschafften Waren keinen nennenswerten Auslieferungen veranlasst. Der aktuelle Bestand von Material für Notfallkrankenhäuser im Pandemie-Zentrallager ist wie folgt: rund 80.000 Wischbezüge, ca. 89.800 Handtücher, ca. 16.900 Kopfkissenbezüge und circa 2.100 Matratzen."

Lagerbestand wurde teilweise zu Hilfsgütern

Immerhin für einige Waren gab es Abnehmer, wie für die Schutzmasken, für Desinfektionsmittel und auch für die Matratzen. Hier lag Aiwangers Bestellung zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 bei 10.000 Stück. Vor ein paar Wochen schickte die Bayerische Staatsregierung zudem zahlreiche Hilfsgüter, darunter auch Matratzen, Decken und Kissen in die Ukraine und in Nachbarländer, für Notunterkünfte von Geflüchteten in Folge des Ukraine-Krieges. Das Amt weist daraufhin:

"Grundsätzlich sind die Bestände für diverse Schadensereignisse geeignet, weshalb auch weitere Auslieferungen abseits der Corona-Pandemie in Betracht kommen."

Die Ware stapelt sich noch immer

Der Rest der von Aiwanger bestellten Waren, lagert mittlerweile in 45 Seecontainern auf einem Freigelände des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Bei der Behörde verweist man darauf, dass es anfangs 60 Container waren. SPD Fraktionschef Florian von Brunn meint dazu auf Anfrage:

"Die Einkäufe in der Corona-Krise sind für mich ein echter Skandal. In der CSU haben sich offenbar einige mit Maskendeals und ähnlichem die Taschen richtig voll gemacht. Und Aiwanger hat absurde Einkäufe gemacht wie 90.000 Wischmopps, Inkontinenzeinlagen, Matratzen en masse. Und was die Millionen gekostet haben, auch hohe Lagerkosten, die wir bis heute nicht vernünftig verwenden konnten. Ich bin wirklich froh, dass das jetzt ein Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags genau anschaut und auch hinter die Kulissen schaut."

Wie wurde das Ganze finanziert?

Bleibt zu klären, wer hat eigentlich die ganze Aktion bezahlt? Allein die die Beschaffung kostete mehr als 13 Millionen Euro, wie eine Anfrage im Bayerischen Landtag des SPD-Politikers von Brunn zeigt. Dazu kamen die Lagerkosten. Bezahlt wurden die Güter mit Mittel des Sonderfonds Corona-Pandemie. Die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen, Claudia Köhler, sagt: "Dass im Katastrophenfall Hygieneartikel und auch von mir aus Wischmopps schnell eingekauft werden verstehe ich, das muss dann aber ganz schnell an die Menschen ausgegeben werden, das darf dann nicht jahrelang liegenbleiben und dort vermodern."

Aktuell keine Lagerkosten

Immerhin kostet die jetzige Lagerung der von Aiwanger bestellten Güter auf dem Freigelände des Pandemiezentrallagers derzeit nichts, wie das Landesamt versichert. Auf die Frage, ob die Waren nicht irgendwann nicht mehr verwendet werden können, heißt es: "Die Ware des Wirtschaftsministeriums, die noch im Pandemiezentrallager eingelagert ist (Handtücher, Bettwäsche, Matrazen etc.), hat kein Haltbarkeits- beziehungsweise Verfallsdatum."

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!