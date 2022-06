BR24 Drangeblieben: Islamunterricht noch ausbaufähig

Ursprünglich kam Oguzhan Öktem als Lehrkraft nach Deutschland, um im Auftrag des türkischen Konsulats zu unterrichten. Genau diesen Unterricht wollte der Freistaat Bayern nicht mehr und hat deshalb den Modellversuch Islamkunde gestartet. Öktem war einer der ersten Lehrer in dem Modellprojekt.

Islamunterricht auch für nicht-muslimische Kinder

Seit Beginn des Schuljahrs unterrichtet er nun das Wahlpflichtfach Islamunterricht an drei Schulen im Münchner Umland – in Taufkirchen, Unterhaching und Haar. Mit dem Wechsel zum Wahlpflichtfach kamen auch einige Veränderungen im Lehrplan, erzählt Öktem. Es handle sich eher um einen kompetenzorientierten Unterricht, bei dem auch ein nicht-muslimisches Kind die Lerninhalte genauso begreifen müsse können wie ein muslimisches Kind.

"Früher haben wir zum Beispiel gesagt, unser Prophet Mohammed und jetzt heißt es: der Prophet des Islams Mohammed."

Angebot für Islamunterricht in Bayern noch gering

Die Nachfrage nach Öktems Unterricht scheint groß zu sein. Seine Klassen sind voll, sagt er. Dass es Islamunterricht an bayerischen Schulen gibt, ist allerdings weiterhin nicht selbstverständlich. Bislang wird das Fach nur an 405 Schulen im Freistaat angeboten. Zum Vergleich: In ganz Bayern gibt es über 6.000 öffentliche Schulen.

Laut Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), muss das Angebot deutlich ausgebaut werden: "Das geht aber nicht von heute auf gleich, aber wir wollen doch allen Kindern, die das wollen, gerecht werden."

Lehrermangel und Lehrplan erschweren Ausbau des Angebots

Auch wenn das Interesse groß ist, ein Problem bleibt: Nach wie vor fehlt es an Lehrkräften für das neue Fach. Das Kultusministerium hat daher Lehrgänge für die vorhandenen Lehrkräfte eingerichtet. Aus Sicht von BLLV-Präsidentin Fleischmann müssen aber auch die Studienkapazitäten an den Universitäten für das Fach deutlich ausgebaut werden.

Dazu kommt: Auch ein Dreivierteljahr nach Start des Wahlpflichtfaches gibt es nicht für alle Jahrgangsstufen Lehrpläne. Laut Kultusministerium sollen die Lehrpläne für die gymnasiale Oberstufe in den nächsten Wochen fertiggestellt werden. Fleischmann hält dies für einen komplizierten Weg: "So ein Lehrplan ist nicht nur ein Lehrplan. Es ist gerade bei diesen religiösen Lehrplänen wichtig, dass die tippitoppi sind und vor allem auch die Community sie mitträgt." Ansonsten würden die Eltern ihre Kinder nicht anmelden.

Islamunterricht nicht gleichwertig mit Religionsunterricht

Und dann bleibt da nach wie vor ein Grundunterschied zum evangelischen und katholischen Religionsunterricht: Der bayerische Islamunterricht ist immer noch kein Religionsunterricht, wie ihn das Grundgesetz in Artikel 7, Absatz 3 vorsieht. Das heißt: Die Inhalte werden nicht von einer Religionsgemeinschaft, sondern vom Staat bestimmt.

Laut Kultusministerium ist seitens der muslimischen Gemeinschaft kein zentraler Ansprechpartner vorhanden. Mit Blick auf die Didaktik, findet Islamlehrer Oguzhan Öktem allerdings, sei sein Fach gleichwertig. Die Kinder hätten "die Chance, sich frei auszusprechen. Das Kind darf alles fragen, darf über Gott denken, die Religion komplett kritisieren." Die Kinder wären auch keinem Zwang ausgesetzt: "Wir zeigen den Weg, aber jeder entscheidet selbst, wie er leben will."

Das Kultusministerium will den Islamunterricht in den kommenden Jahren sukzessive ausbauen. An wie vielen Schulen das Fach im neuen Schuljahr unterrichtet wird, ist derzeit noch unklar.