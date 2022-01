BR24 Drangeblieben: Hilfe für afghanische Ortskräfte

Marcus Grotian und seine Mitstreiter konnten bisher fast 270 Menschen aus Afghanistan herausholen. 200 von ihnen sind mittlerweile in Deutschland. Sie seien zutiefst erleichtert, es geschafft zu haben – aber gleichzeitig auch in Sorge, denn viele haben noch Familie in Afghanistan, sagt Grotian.

Grotian ist Hauptmann bei der Bundeswehr und war selbst in Afghanistan. Er hat dort erlebt, wie Ortskräfte an der Seite der deutschen Soldaten versuchten, für Sicherheit zu sorgen. Viele fühlen sich durch die Taliban bedroht und haben das Land verlassen.

Paten helfen beim Neustart in Deutschland

Zusammen mit anderen hat Grotian das Patenschaftsnetzwerk Afghanistan aufgebaut. Es hilft ehemaligen Ortskräften, nach Deutschland zu kommen. Und mehr als tausend Menschen haben sich bereit erklärt, die Afghaninnen und Afghanen bei ihrem Neustart in Deutschland zu unterstützen.

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes mehr als 9.300 Menschen nach Deutschland gekommen. Weitere konnten in andere Länder ausreisen, vor allem nach Pakistan. Doch tausende Afghaninnen und Afghanen sitzen weiter fest.

Tausende Afghanen warten auf Ausreise

Insgesamt hat die Bundesregierung bisher mehr als 28.000 Menschen die Aufnahme zugesagt. Gut 20.000 davon sind ehemalige Ortskräftige und ihre Angehörigen. Sie haben zum Beispiel als Köchinnen, Fahrer oder Übersetzer für Bundeswehr, Polizei, Auswärtiges Amt oder Entwicklungshilfeorganisationen gearbeitet.

Wer eine Aufnahmezusage bekommen und eine Sicherheitsüberprüfung absolviert hat, erhält in Deutschland zunächst für drei Jahre einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen. Asyl müssen die Ortskräfte nicht beantragen.

Mehr Aufnahmezusagen unter Ampel-Regierung

Marcus Grotian stellt fest, dass die deutschen Behörden seit einigen Wochen mehr Zusagen erteilen. Dass das mit der neuen Ampel-Regierung zu tun hat, sagt der Soldat nicht ausdrücklich. Er nennt es vorsichtig "eine zeitliche Parallelität", die nicht verwunderlich sei.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hatte kurz vor Weihnachten einen Afghanistan-Aktionsplan vorstellt. Den ehemaligen Ortskräften gab sie dabei ein Versprechen: "Sie sind nicht vergessen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle in Sicherheit zu bringen."

Zusammenarbeit mit Taliban

Der Weg in die Sicherheit führt per Flugzeug über Katar. Oder auf dem Landweg in die Nachbarländer. In beiden Fällen nötig: ein Pass. Und wer den nicht hat, hat ein Problem. Ohne die Taliban ist es kaum zu lösen. Für die deutschen Behörden ist es ein Dilemma.

Nikolai Fichtner aus dem Entwicklungsministerium beschreibt es so: "Das Land ist im freien Fall: Bildungs-, Gesundheitssystem, Wirtschaft, Ernährung. Wir lehnen die Taliban ab, aber wir dürfen die Bevölkerung in Afghanistan nicht im Stich lassen." Deshalb haben die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan auch neue Ortskräfte eingestellt.

Keine Hinweise auf gezielte Verfolgung der Ortskräfte

Dass die Taliban gezielt ehemalige Beschäftigte verfolgen, können die Mitarbeiter laut Fichtner nicht bestätigen: "Die vermitteln uns in Berlin das Bild, dass die schlimmsten Befürchtungen vom letzten August bislang nicht eingetreten sind."

Zumindest gelte das für die Ortskräfte der Entwicklungszusammenarbeit. Anders könne es für Menschenrechtsanwältinnen oder Journalisten aussehen. Auch aus dem Verteidigungsministerium heißt es, dass über eine generelle Bedrohung ehemaliger Ortskräfte der Bundeswehr keine nachprüfbaren Informationen vorlägen.

Patenschaftsnetzwerk: Aufnahmekriterien in Deutschland zu streng

Marcus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk schüttelt darüber den Kopf. Seine Kontaktleute müssten sich verstecken und zu ihrer Sicherheit die Verstecke oft wechseln. "Deshalb finde ich Berichte, man hört gar nicht, dass irgendwelche Leute umgebracht werden, wenig hilfreich. Mich hat auch noch niemand angerufen, dass er umgebracht wurde."

Grotian sieht die ehemaligen Ortskräfte und ihre Familien in Gefahr. Er kritisiert, dass die Voraussetzungen, wer nach Deutschland kommen darf, immer noch zu streng seien. So würden viele Menschen ausgeschlossen, zum Beispiel Subunternehmer und Menschen, die vor der Machtübernahme der Taliban noch keine Gefährdungsanzeige gestellt hatten.

Aktuell stehen noch 250 Menschen auf der Liste des Patenschaftsnetzwerks. Doch um sie in Sicherheit zu bringen, fehlen Spenden. Die Kassen des Vereins sind leer.