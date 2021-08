BR24 Drangeblieben: Das 365-Euro-Ticket – eine Frage des Geldes

Seit Anfang August gibt es für Schüler und Auszubildende in den Verkehrsverbünden bayerischer Ballungszentren ein 365-Euro-Ticket. Das sei noch nicht alles, versprach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung zur Klimapolitik im Juli: Bis 2030 wünscht er sich dieses Ticket für alle Bevölkerungsschichten. Dafür fordert Söder eine Beteiligung vom Bund an 20 Prozent der Kosten, weil es sich um eine klimapolitische Maßnahme handele.

Bund hält sich zurück

Der Bund hält sich indes zurück und will nur "Modellprojekte" unterstützen. Welche es werden, soll demnächst entschieden werden. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg könnte Nutznießer sein. Dort hatte der Stadtrat erst vor einem Jahr das 365-Euro-Ticket für alle beschlossen und war so einem Bürgerentscheid darüber zuvorgekommen. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) war sichtlich zufrieden: "Ist schon auch Geschichte, was wir heute schreiben, als erste große deutsche Stadt wollen wir das 365-Euro-Ticket einführen", sagte er nach dem Stadtratsbeschluss.

"Zum 1. Januar 2023 soll es nun kommen." Marcus König, Oberbürgermeister Nürnberg

Kosten in dreistelliger Millionenhöhe

Die Finanzierung ist noch offen. Und dass es teuer wird, hat auch schon Thomas Kostenbader, Verkehrs- und Finanzexperte beim Bayerischen Städtetag, festgestellt. Aus seinen Berechnungen geht hervor, dass die flächendeckende Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets Zusatzkosten in dreistelliger Millionenhöhe verursacht. Zuständig sind in erster Linie die Kommunen – aber die werden das finanziell nicht stemmen können, das sieht auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) so. Das gehe nur gemeinsam mit Freistaat und Bund. Das Land werde seinen Beitrag leisten, sagt Schreyer und der Freistaat setze sich dafür ein, dass auch vom Bund noch mehr Geld komme.

Geld allein reicht nicht

Aber mit dem Geld für das 365-Euro-Ticket allein ist es nicht getan, sagt Markus Büchler, Grünen-Verkehrsexperte im Landtag. Seiner Ansicht nach muss in Vorleistung gegangen werden und der Öffentliche Personennahverkehr erst einmal massiv ausgebaut werden. Schließlich ist mit einem Ansturm an Fahrgästen zu rechnen, wenn die Tickets so günstig werden. Und die S- und U-Bahnen in den Ballungsräumen seien schon heute überfüllt. Und auf dem Land müsse überhaupt erst ein attraktives ÖPNV-System aufgebaut werden. Da ist er sich mit Verkehrsministerin Schreyer einig: Das Allerwichtigste sei immer die Infrastruktur, dann komme die Taktung und dann die Kostenerleichterung, so Schreyer.