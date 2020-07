BR24-Datenanalyse: Verregneter Juni ändert nichts an Trockenheit

Damit die Gesamtmenge des gefallenen Regens in diesen trockenen Böden aufgenommen werden könnte, müsste es leichten, stetigen Niederschlag geben, erklärt Dr. Harald Maier, Leiter der Abteilung Agrarmeteorologie in der Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes in Weihenstephan: "Wieviel Wasser der Boden aufnehmen kann, hängt davon ab, wieviel bereits im Boden vorhanden ist.“ Die Daten aus den Wetterstationen in Bayern zeigen aber, dass der Niederschlag sich sehr unregelmäßig verteilt hat - an 10 Tagen hat es bayernweit so gut wie gar nicht geregnet, an manchen Tagen fielen an einer einzigen Station über 80 Liter pro Quadratmeter.

Zu punktuell und zu viel auf einmal - der Regen im Juni

Dieses Regenschema ist typisch für den Sommermonat Juni, wie Meteorologe Michael Sachweh erklärt: "Im Sommer sind die meisten Niederschläge Schauer oder Gewitterregen, nicht selten in Form von Starkregen, und oft regional begrenzt.“ Der Starkregen könne vom ausgetrockneten Boden nur unzureichend aufgenommen werden, das Wasser fließe größtenteils in Flüsse und die Kanalisation ab. Wo der Boden mit Mulch oder Pflanzen bedeckt ist, werden große Tropfen zerstäubt und können leichter versickern. Wo der Boden jedoch bloß liegt, reißt der Abfluss im schlimmsten Fall tiefe Furchen in die Erde, es kommt zur sogenannten Bodenerosion.

Natürlich sei es trotzdem gut gewesen, dass auf den trockenen Frühling ein regenreicher Monat gefolgt sei, sagt Michael Sachweh. Ein Teil des Wassers konnte versickern. Der sogenannte Oberboden, bis zu einer Tiefe von 25 cm, wird auf den aktuellen Bildern des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung nur noch an einigen Stellen als ungewöhnlich trocken identifiziert: