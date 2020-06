BR24-Datenanalyse: Gut versorgt? In Bayern fehlen Kinderärzte

Zu wenig Hausärzte im ländlichen Norden und Osten Bayerns

Bei den Fachärzten zeigt sich dieses Dilemma speziell in den "Kreisregionen" – dort, wo in der Bedarfsplanung ein Landkreis mit einem kleinen bis mittleren Stadtkreis zusammengelegt wird. In der Kreisregion Kempten/Oberallgäu etwa gibt es 116 Prozent der geplanten Kinder-und Jugendärzte. Jedoch fällt auf, dass die meisten davon in Kempten selbst ansässig sind.

Laut KVB ist dies für eine fachärztliche Versorgung normal. Es ergebe Sinn, "dass Fachärzte in größeren Gemeinden tätig sind, um für eine ausreichende Anzahl von Einwohnern eine gute Erreichbarkeit zu bieten." Viele Patienten seien bereit, für "besondere Spezialisten" auch teilweise weite Wege zu fahren.

In der Kreisregion Ansbach sieht es bei den Kinderärzten ähnlich aus – die meisten Mediziner sitzen in der Stadt. Bei den Hausärzten, deren Bedarfsplanung sich nicht an Land- und Stadtkreisen, sondern an den kleinteiligeren Mittelbereichen orientiert, wird die Beobachtung bestätigt. Ansbach Süd, der Planungsbereich, der die Stadt Ansbach einschließt, hat ausreichend Hausärzte – Ansbach Nord hingegen ist der einzige Planungsbereich in Bayern, der unter 75 Prozent fällt und somit rechnerisch unterversorgt ist.

Folgende interaktive Karte zeigt, dass besonders den ländlichen Bereichen im Norden und Osten Bayerns eine Unterversorgung droht: