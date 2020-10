BR24-Datenanalyse: Ausbildung im Abwärtstrend

Ausbildungsbereich "Hauswirtschaft" verschwindet langsam

Den größten Schwund erlebte der Ausbildungsbereich "Hauswirtschaft". Hier gab es 2019 nur noch gut halb so viele neue Lehrlinge wie 2008. Allerdings war der Anteil dieses Bereiches am gesamten Ausbildungsmarkt auch damals schon gering. Setzt sich die Entwicklung fort, wird es Berufe wie "Dienstleistungshelfer Hauswirtschaft" wohl bald nicht mehr geben.

Aber auch hier gibt es regionale Besonderheiten: Während der Anteil der hauswirtschaftlichen Berufe am Ausbildungsmarkt in Bayern 2019 nur rund 0,3 Prozent betrug, lag er in der Stadt Hof zum Beispiel bei 1,5 Prozent. Hier werden also noch ein paar junge Menschen mehr in diesem Berufsfeld ausgebildet.

Ein Drittel weniger Azubis in der Landwirtschaft

Auch den Bereich "Landwirtschaft" hat es schwer getroffen, hier waren es 2019 ein Drittel weniger neue Auszubildende als in 2008. Dabei haben in den vergangenen Jahren immer mehr junge Frauen die Ausbildung zu traditionsreichen Berufen wie Winzerin oder Land- und Forstwirtin angetreten. Besonders in den Landkreisen Rosenheim und Bayreuth machen diese Lehrstellen einen wesentlich höheren Anteil aus als im bayerischen Durchschnitt.