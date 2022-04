BR Wandertage im sagenhaften Fichtelgebirge

Ganz in den Nordosten Bayerns führen uns die BR Wandertage im Jahr 2022. In der Woche nach Pfingsten, vom 7. bis zum 10. Juni 2022, können Sie mit BR Franken das Fichtelgebirge erleben. Wir wandern über Gipfel wie den Waldstein oder die Kösseine genauso wie durchs Egertal an der Grenze zu Tschechien. Wir erkunden das Felsenlabyrinth der Luisenburg und lernen im ersten Archedorf Bayerns seltene Tierrassen kennen. Zum Abschluss führt uns der große BR Wandertag auf den Ochsenkopf.

Anmelden und mitwandern

Vom 7. bis zum 9. Juni wandern wir auf sogenannten Extra-Touren durch das sagenhafte Fichtelgebirge. Dabei entdecken wir mit kleineren Gruppen etwas unbekanntere Flecken der Region. Dafür werden den Mitwanderern besondere Einblicke geboten. Dafür können Sie sich anmelden: Es geht auf die Kösseine, durch das Egertal sowie rund um Weißenstadt.

BR Wandertag für alle am 10. Juni

Beim großen BR Wandertag am 10. Juni können schließlich alle mitwandern. Die Tour führt uns in zwei Etappen über den Freizeitberg im Fichtelgebirge, den Ochsenkopf. Es geht zunächst am Main entlang bis auf den Gipfel zur Live-Sendung von Mittags in Franken auf BAYERN 1. Danach geht es hinunter zum neuen BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün wo verschiedene Volksmusikgruppen aus dem Programm von BR Heimat aufspielen. Zudem sendet von dort die Frankenschau aktuell LIVE ins BR-Fernsehen. Für den BR Wandertag am Freitag, 10. Juni 2021, ist keine formelle Anmeldung nötig. Zur besseren Planung lassen Sie uns trotzdem bitte wissen, mit wie vielen Personen Sie dabei sein möchten!

BR Wandertag im Hörfunk, Fernsehen und im Social Web

Wir begleiten die BR Wanderwoche im Hörfunk täglich zwischen 12.00 und 13.00 Uhr auf BAYERN 1 und zwischen 18.00 und 19.00 Uhr auf BR Heimat. Im BR Fernsehen schalten wir uns LIVE in die Frankenschau aktuell, täglich von 17:30 bis 18.00 Uhr. Bereits jetzt finden Sie Impressionen von den Wandertouren auf den Social Media Kanälen BR Franken auf Facebook und br_franken auf Instagram unter dem Hashtag #BRWandertag.