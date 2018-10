BR Wahlarena: Söder betont Abgrenzung von den Grünen

Eltern kritisieren ausfallenden Unterricht

Ein Thema, das offenbar vielen Bürgerinnen und Bürgern in der Wahlarena wichtig war, ist Bildung. Vor allem der Ausfall von Unterrichtsstunden und die befristeten Lehrerstellen beschäftigten die Diskussionsteilnehmer. Eine Mutter schilderte, dass ihre Tochter auf dem Gymnasium in Bad Aibling seit Beginn des Schuljahres noch keinen Physikunterricht gehabt habe und ihr Sohn auf der FOS in Rosenheim habe sehr viele Freistunden. Söder sagte, dass er den Eindruck habe, dass die mobile Lehrerreserve funktioniere. Den Fall in Bad Aibling "schaue ich mir persönlich an", so der Ministerpräsident, "der Kultusminister wird heute Abend von mir einen Anruf bekommen.“

Bayern habe 4.300 Lehrer neu eingestellt, 850 über dem Soll. Dem Argument, das Natascha Kohnen am Tag zuvor in der BR Wahlarena vorbrachte, dass man anhand der Geburtenzahlen den Lehrerbedarf hätte vorausberechnen könnte, entgegnete der bayerische Ministerpräsident: "Das ist nicht so einfach, wie man denkt." Schließlich sei Bayern eine Zuzugsregion.

Auf die Frage aus dem Publikum, ob nur Lehrkräfte eingestellt würden, die zum Ferienbeginn entlassen werden, antwortet Söder: "Es handelt sich bei den Befristeten um einen minimalen Bruchteil des gesamten Lehrkörpers in Bayern."