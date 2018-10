BR Wahlarena in Straubing: Hartmann gibt sich bürgernah

Abgrenzung von der CSU

Wenn sich Hartmann abgrenzt, dann in erster Linie von der Staatsregierung: Diese habe zu wenig für den Ausbau der Erneuerbaren Energie getan. Söder greift er namentlich beim Thema Pflege an. Der Ministerpräsident habe viel zu wenig Kurzzeitpflegeplätze geschaffen. Diese seien jedoch für die Pflegenden bitter nötig, denn 365 Tage im Jahr, "das packt man nicht". Hartmann beklagt auch, dass die CSU die Grünen-Initiative für eine Pflegekammer im Landtag "niedergestimmt" habe. Eine rote Linie für eine mögliche Koalition wollte er aber bei dieser Sache ausdrücklich nicht ziehen.

Lebhafte Diskussion

Es entwickelt sich eine lebhafte Diskussion mit vielen Aspekten. Es geht noch um den Klimaschutz, den Nahverkehr, gerade auch im ländlichen Raum, und in der anschließenden Diskussionsrunde im Netz um Bildung und den Flächenverbrauch - Hartmanns Leib- und Magenthema. Für Hartmann sind es überwiegend dankbare Fragen. Somit kann er sein Wahlprogramm in der Sendung gut unterbringen. Das in der Öffentlichkeit stets präsente Thema Zuwanderung wird nur kurz angeschnitten.

Aiwanger darf als nächstes ran

Hartmann hat nun vorgelegt - am Mittwoch ist Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger an der Reihe. Er steht in Fürth Rede und Antwort. Die Spitzenkandidatin der SPD, Natascha Kohnen, stellt sich den Fragen am 9. Oktober in Augsburg, einen Tag später findet die BR Wahlarena mit dem CSU-Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Markus Söder in Bad Aibling statt.

Die BR Wahlarena mit Ludwig Hartmann können Sie in voller Länge noch einmal in der BR Mediathek anschauen.