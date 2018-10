BR Wahlarena in Augsburg: Kohnen, die Anständige

Keine Themenänderung wegen schlechter Umfragen

Vertrauen in die SPD könne man nur wieder aufbauen "mit klarer Politik und Haltung". Ihre Themen will Kohnen nicht für die Umfragen ändern – auch das gehört für Natascha Kohnen zum Anstand. Ein Thema, das sich durch all ihre Auftritte in den BR Wahlarenen zog. So kritisiert die Sozialdemokratin zum Beispiel auch den ihrer Meinung nach immer rauer werdenden Ton in der Politik.