BR Wahlarena: Hartmann steht Bürgern Rede und Antwort

Der Countdown läuft - Endspurt im Landtagswahlkampf: Am 14. Oktober müssen die Wählerinnen und Wähler in Bayern ihre Wahlentscheidung treffen. Welche Themen bewegen sie am meisten? Welche Partei gibt ihnen welche Antworten? Was erwarten die Menschen in Bayern von der Politik? Was haben die Parteien in den letzten fünf Jahren im Maximilianeum erreicht?

Über diese Fragen diskutieren im Vorfeld der Wahl jeweils 100 Bürgerinnen und Bürger mit vier Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien. Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderieren die Live-Sendungen aus vier bayerischen Städten. Den Auftakt macht am 2. Oktober in Straubing Ludwig Hartmann für Bündnis 90/Die Grünen.

Zuschauer können mitdiskutieren

Im Anschluss an die Live-Sendungen im BR Fernsehen werden auf BR24.de und auf der BR24-Facebookseite eine halbe Stunde lang Fragen aus dem Netz mit Ludwig Hartmann live diskutiert. Hier moderiert Franziska Storz.

Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich auf BR24.de, per Mail (unter wahlarena@br.de) oder über Facebook und Twitter an der Diskussion zu beteiligen. Jede Live-Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Grüne in Umfragen auf Platz zwei

Hartmann, der vergangene Woche beim TV-Duell im BR Fernsehen gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) antrat, bildet mit Katharina Schulze das Spitzenduo der Grünen im Landtagswahlkampf. Bei der Landtagswahl 2013 wurden die Grünen mit 8,6 Prozent viertstärkste Kraft im Freistaat, aktuell sehen Umfragen die Partei sogar auf Rang zwei hinter der CSU.

Freie-Wähler-Chef Aiwanger kommt nach Fürth

Am Mittwoch ist dann Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in der BR Wahlarena in Fürth zu Gast. Die Spitzenkandidatin der SPD, Natascha Kohnen, stellt sich den Fragen am 9. Oktober in Augsburg, einen Tag später findet die BR Wahlarena mit dem CSU-Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Markus Söder in Bad Aibling statt.

Am 2. und 9. Oktober wird es zudem unter dem Titel "Wir wollen in den Landtag" darüber hinaus je zwei halbstündige Dokumentationen über die Parteien geben, die aktuell nicht im Landtag sitzen.