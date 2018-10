BR Wahlarena: "Die Politiker wissen wirklich nichts vorab"

Nach dem TV-Duell und dem TV-Fünfkampf bietet der Bayerische Rundfunk den Bürgern in den nächsten Tagen weitere Gelegenheiten, Spitzenkandidaten, ihr Programm und ihre Partei besser kennen zu lernen: Um 20.15 Uhr ist im BR Fernsehen und auf BR24 die erste von vier BR Wahlarenen zu sehen, bei denen sich Spitzenkandidaten der vier im Landtag vertretenen Parteien den Fragen des Publikums stellen.

Den Auftakt macht heute Ludwig Hartmann von den Grünen, am Mittwochabend folgt Hubert Aiwanger (Freie Wähler), nächste Woche stehen Natascha Kohnen (SPD) und Markus Söder (CSU) den Bürgern Rede und Antwort. BR-Chefredakteur Christian Nitsche beantwortet im Interview vorab die wichtigsten Fragen zu den Live-Sendungen.

Heute Abend ist die erste von vier BR Wahlarenen zu sehen. Was können wir uns darunter vorstellen?

Christian Nitsche: "Wahlarenen sind ja im Grunde nichts Neues. Ein Politiker stellt sich den Fragen des Publikums. Und das steht eben im Vordergrund: Wir, die Moderatoren, vermitteln lediglich, sind sozusagen Anwalt der Bürger. Der BR veranstaltet jetzt vier Wahlarenen. So viele Arenen gab es in der ARD noch nie vor einer Wahl.

Zum Auftakt der Viererkette treffen wir den Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann, den schon viele in der vergangenen Woche beim TV-Duell mit Markus Söder erlebt haben. Ich bin mir aber sicher, dass noch viele Fragen offen sind."

Bürgerinnen und Bürger stellen diesmal die Fragen an die Spitzenkandidaten. Was wissen die Politiker eigentlich vorab?

Christian Nitsche: "Die Politiker wissen wirklich nichts vorab. So haben wir es auch vor dem TV-Duell und dem Fünfkampf vergangene Woche gehandhabt. Nicht einmal die Themenkomplexe sind bekannt. Das Publikum kann also alle Themen, die ihm vor der Wahl wichtig sind, ansprechen. Ich bin auch gespannt, was alles auf den Tisch kommt. "

Wie stellen Sie sicher, dass sich Menschen in ganz Bayern beteiligen können?

Christian Nitsche: "Jeder kann sich beteiligen. Wir verlängern diese einstündigen Sendungen am Ende nochmals um 30 Minuten im Internet. Die Kandidaten werden dann mit den Fragen konfrontiert, die während der Sendung aufgelaufen sind. Im übrigen ist das Publikum im Saal mit Hilfe von Infratest dimap so ausgewählt worden, dass es repräsentativ den Bevölkerungsdurchschnitt in Bayern nahe kommt."