BR-Volontäre zur Radiotrainingswoche in Würzburg

Zwölf Volontäre stellt der Bayerische Rundfunk in jedem Jahr ein. Sie haben ein Bewerbungsverfahren erfolgreich absolviert, ausgewählt aus vielen Bewerbungen beim Probearbeiten und in Gesprächen. Zwei Jahre lang durchlaufen sie nun eine Ausbildung und besuchen zahlreiche Redaktionen in Hörfunk, Fernsehen und den verschiedenen Ausspielwegen im Internet.

Radiotrainingswoche im BR-Studio Mainfranken

Zum Start ihrer Ausbildung kommen die jungen Journalistinnen und Journalisten im Herbst traditionell eine Woche ins BR-Studio Mainfranken in Würzburg. Sie produzieren zwei Radio-Beiträge – machen selbst Aufnahmen, führen Interviews, schneiden und produzieren. Außerdem wird ausführlich über die Themen diskutiert.

Die Leitung hatte Johannes Marchl aus der BR-Ausbildungsredaktion. Daneben lernen Volontäre die trimediale Arbeitsweise des BR-Studio Mainfranken in Grundzügen kennen und auch die Geschichte und das Leben in Würzburg.

Beitragsserie über "Würzburger Köpfe"

Die erste Beitragsserie porträtiert "Würzburger Köpfe" – also besondere Würzburger Persönlichkeiten. Die Bandbreite reicht vom Pfarrer, der an seinem freien Tag Lastwagen fährt, über eine Frau, die schon mehr als eine Million Euro für die Krebsforschung gesammelt hat bis hin zur Kabarettistin.