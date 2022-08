BR-Umfrage: Viele Landkreise beklagen Wasserknappheit

Am Wochenende hat es im Grabfeld in Unterfranken zum ersten Mal seit vier Monaten nennenswert geregnet. Für die vertrocknete Vegetation ist das aber viel zu wenig. Besonders dramatisch ist die Situation in Bad Königshofen: "Die Zuckerrüben werden nur noch so groß wie Tennisbälle - normalerweise haben sie die Größe von Handbällen", klagt Jürgen Heusinger, Verbandsrat im Wasserzweckverband Bad Königshofen.

Die Stadt im Landkreis Rhön-Grabfeld war 2019, 2020 und 2021 der Ort mit dem niedrigsten Niederschlag in Bayern. "Auf den Äckern haben wir Risse in den Böden, die teils vier bis fünf Zentimeter breit sind. Mit dem Zollstock kommt man 70 Zentimeter tief in den Boden rein", berichtet Heusinger. Um Wasser zu sparen, hat der Wasserzweckverband in Bad Königshofen eine behördliche Anordnung erlassen: Leitungswasser darf nicht mehr dafür verwendet werden, um Gärten zu bewässern oder Pools zu befüllen. Wer dagegen verstößt, dem drohen Bußgelder ab 600 Euro. Maßnahmen wie diese haben laut BR-Umfrage bisher neun Landkreise in Bayern zum Wassersparen verhängt.

Wasserversorgung im Landkreis Rhön-Grabfeld ist kritisch

Im Landratsamt Rhön-Grabfeld befürchtet man, dass Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte nicht mit genügend Wasser versorgt werden können. Dies ist auch in den Landkreisen Main-Spessart, Donau-Ries und Straubing-Bogen der Fall.

Sie alle haben sich an einer Umfrage von BR Data beteiligt, an der 84 von 96 Landkreisen und kreisfreien Städten teilgenommen haben.

Insgesamt, so zeigt es die Umfrage, stellen mehr als 80 Prozent der teilnehmenden Landkreise und kreisfreien Städte eine Wasserknappheit fest. Davon gibt wiederum über ein Drittel an, dass die Situation ohne weitere Maßnahmen kritisch werden könnte. 40 Landkreise stellen seit mehreren Jahren einen Wassermangel fest, elf davon seit über zehn Jahren.

Hydrogeologe Johannes Barth: "Es ist tatsächlich eine Wasserknappheit"

Johannes Barth, Hydrogeologe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bestätigt die Tendenz der Umfrage: "Es ist eine ernste Situation. Es ist tatsächlich eine Wasserknappheit." Der Niederschlag in Bayern in diesem Jahr sei bisher sehr gering gewesen – und im Winter habe sich zu wenig Grundwasser neu gebildet.

Die BR-Umfrage zeigt auch, dass die Wasserentnahme besonders bei Privathaushalten und in der Landwirtschaft gestiegen ist. 45 Landkreise stellen demnach einen Anstieg in der Landwirtschaft fest, bei Privathaushalten sind es 47 Landkreise. Viele Landkreise begründen dies mit dem Verbrauch von Privatgärten und dem Trend zum Bau eines privaten Swimmingpools. Die Stadt Rosenheim schreibt etwa zum Wasserverbrauch von Privathaushalten: "Ein sparsamer Umgang mit der Ressource aufgrund des Klimawandels ist nicht zu erkennen."

Sinkende Grundwasserstände sind bayernweit ein Problem. Die sogenannte Grundwasserneubildung, die vor allem durch Niederschlag gespeist wird, hat in den vergangenen Jahren nicht besonders gut funktioniert.

Christian Hierneis (Grüne) mahnt fehlende Umsetzung des Wasserplans an

Für Christian Hierneis, der für die Grünen im Bayerischen Landtag sitzt, sind die Zahlen aus der BR-Umfrage keine Überraschung: "Wir warnen seit über zehn Jahren, dass diese Situation eintreten kann. Das wurde schlicht ignoriert. Jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen dieser Ignoranz." Hierneis warnt vor künftigen Verteilungskonflikten zwischen wasserstarken und wasserarmen Landkreisen untereinander.

Von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wünscht sich Christian Hierneis schnell konkrete Maßnahmen. Vor zwei Jahren hatte Glauber den Wasserplan "Wasserzukunft Bayern 2050" vorgestellt. Passiert sei seitdem nicht viel, "die Anstrengungen sind gleich null", kritisiert Hierneis. Konkret geht es um den Bau von Wasserfernleitungen von Süd- nach Nordbayern oder um eine Städteplanung mit weniger Bodenversiegelung, damit die Böden mehr Regenwasser speichern können.

Glauber will Fernleitungen bauen

Die Kritik von Christian Hierneis weist Umweltminister Glauber von sich: Die Umsetzung der "Wasserzukunft Bayern 2050" laufe "auf Hochtouren", so Glauber auf BR-Anfrage schriftlich. Aktuell werde unter anderem eine Studie für eine "Wasserspange" vom Bodensee über Franken bis nach Niederbayern erstellt. "Damit könnten mehrere hundert Kilometer neuer Fernleitungen in Bayern entstehen", so Glauber. In den zurückliegenden Jahren habe das Umweltministerium Verbundleitungen von knapp 600 Kilometern gefördert.

BR-Umfrage: Entnahme von Wasser muss immer wieder reduziert werden

In Bayern sind für die Wasserentnahme von Grundwasser zunächst die Landkreise zuständig. Möchte jemand Wasser entnehmen, beispielsweise für einen Brunnen und eine Gartenbewässerung, muss er eine Erlaubnis beim Landkreis einholen. Dieser kooperiert mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt mit entsprechenden Sachverständigen. Dann wird die Entnahmemenge festgelegt.

Die BR-Umfrage zeigt: Immer wieder müssen genau diese Entnahmemengen reduziert werden. Das geben 44 Landkreise an.

Dies geschieht aus unterschiedlichen Gründen. So schreibt beispielsweise der Landkreis Regensburg, dass die Entnahmemengen für Grundwasserbrunnen in den letzten zwei Jahren reduziert und für fließende Gewässer gänzlich versagt werden mussten. Günzburg teilt mit, dass Entnahmen aus Oberflächengewässern vereinzelt abgelehnt werden mussten. Oder aber, so beschreibt das Landratsamt Neustadt an der Aisch die Lage, es können Erlaubnisse nur noch für kürzere Zeiträume als beantragt genehmigt werden. Der Landkreis Kitzingen fasst die Situation vor Ort so zusammen: "Ablehnungen sind selten, Reduzierungen der Entnahmemenge häufig."

Hohe Wasserknappheit auch in Ostdeutschland

Dieses Bild, das die BR-Umfrage für Bayern zeichnet, lässt sich auch in anderen Teilen Deutschlands erkennen: Hunderte Kommunen haben mit Wasserknappheit zu kämpfen. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage des Fachmagazins "Kommunal" in einem gemeinsamen Projekt mit dem ARD-Politikmagazin "report München" hervor. An der Umfrage haben rund 14 Prozent aller Kommunen in Deutschland teilgenommen. 57 Prozent der Kommunen stellen demnach eine Wasserknappheit fest. Besonders stark betroffen ist der Osten Deutschlands: Dort bestätigen 67 Prozent der Kommunen, die an der Umfrage teilgenommen haben, eine Wasserknappheit.

Bad Königshofen: "Teilweise ist es kritisch, dass Wasser aus dem Hahn kommt"

In Bad Königshofen in Unterfranken beschreibt Jürgen Heusinger vom Wasserzweckverband die Lage so: "Teilweise ist es kritisch, dass Wasser aus dem Hahn kommt." Und das, obwohl dem Verband mehrere Brunnen zur Verfügung stehen. "Wenn wir mal einen Brunnen wegen Keimen stilllegen müssen, haben wir schon ein Problem."

Um die Wasserversorgung langfristig sicherzustellen, ist Bad Königshofen bei der Trinkwasserversorgung auf die Unterstützung anderer Landkreise angewiesen. Der Bau einer Wasserleitung aus Oberfranken ist im Gespräch. Jürgen Heusinger findet deutliche Worte: "Grundsätzlich sollte jeder Bürger einfach das Hirn einschalten und sollte Wasser sparen. Dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir’s noch ein bisschen aushalten. Wenn wir nicht bald von Oberfranken beliefert werden, dann bin ich mal gespannt, wie’s weitergeht."

Über die Wasserknappheit in Deutschland berichtet "report MÜNCHEN" heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten. Außerdem finden Sie unter diesem Link die Dokumentation: "Die große Dürre. Was tun, damit Deutschland nicht austrocknet?"