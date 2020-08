BR überträgt Mariä Himmelfahrt-Gottesdienst aus Straubing

Nicht alle haben an Mariä Himmelfahrt frei

Mariä Himmelfahrt ist nicht in ganz Bayern ein Feiertag. In einem Fünftel der bayerischen Gemeinden müssen die Bewohner ganz normal zur arbeit gehen am 15. August.

Die Verteilung ist regional sehr unterschiedlich: Während in Oberbayern und Niederbayern der katholische Feiertag in allen Gemeinden ein gesetzlicher Feiertag ist, trifft das in Mittelfranken für die meisten Gemeinden nicht zu. Grundlage der Entscheidung für das Landesamt für Statistik ist die Volkszählung von 2011. Nur wenn in einer Gemeinde mehr Katholiken als Protestanten ihren Hauptwohnsitz haben, ist Mariä Himmelfahrt gesetzlicher Feiertag.