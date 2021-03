BR Traumhäuser: Ein Einödhof mit Glaskuben

Gerade wird aufgrund der Wohnungsnot viel über die Zukunft des Einfamilienhauses diskutiert. Die BR-Fernsehreihe "Traumhäuser" zeigt, wie die kluge Instandsetzung alter Bausubstanzen zur Lösung des Problems beitragen könnte. In der Folge "Ein Einödhof mit Glaskuben" wird ein fast 200 Jahre alter, völlig heruntergekommener und brachliegender Firsthof mitten in Niederbayern umgestaltet.

Hier können Sie die ganze Sendung ab sofort in der BR Mediathek sehen

Mollnöd - der ideale Alterssitz

Thannöd, Gnadlöd, Pechöd - so heißen die abgeschiedenen, in der niederbayerischen Landschaft verstreuten Gehöfte rund um die Gemeinde Triftern im Landkreis Rottal-Inn. Oder eben Mollnöd, wo ein denkmalgeschützter Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert steht. Wohnung, Stall und Scheune unter einem Dach. Weiter kann man sich vom Klischee eines "Traumhauses" kaum entfernen. Doch es ist genau das, was dem Architektenpaar Andrea und Reinhard Engelbrecht aus München als idealer Alterssitz vorschwebt: ein bezahlbares Haus mit Geschichte und Potential.

Glaskuben in der alte Scheune

Der Plan: Das Bauernhaus mit Stall und Scheune, das zusammen mit drei Nebengebäuden einen geschlossenen Hof bildet, renovieren und in die riesige Scheune ein Konstrukt aus Glaskuben installieren. Ein modernes, transparentes, lichtes Glashaus in der soliden Holzhülle - historische Substanz und zeitgenössisches Wohngefühl in perfekter Symbiose.