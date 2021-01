BR-Symphonieorchester: Sir Simon Rattle wird neuer Chefdirigent

Rattle hat Pläne für das neue Konzerthaus

Am 19. Januar wird Simon Rattle 66 Jahre alt. Ist er zu alt für den neuen Job, den er obendrein erst in zweieinhalb Jahren antreten wird? Mitnichten, der Mann aus Liverpool hat Pläne, unter anderem für das geplante neue Konzerthaus in München. Dem Freistaat Bayern will er seine Unterstützung anbieten, um dieses Projekt zu verwirklichen.

"Es wird dem Symphonieorchester des BR das Arbeitsumfeld bieten, das es verdient, und für viele andere Musikerinnen und Musikern aus München, Bayern und darüber hinaus eine 'Heimat' sein. In der Zwischenzeit werden wir die Vermittlungsarbeit des Orchesters weiter ausbauen, sowohl im Werksviertel Mitte, wo der Saal entstehen wird, als auch in vielen anderen Gemeinden in ganz Bayern." Sir Simon Rattle, neuer Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters

Gemeinsame Proben im Sommer 2020

Dass Rattle schon lange als absoluter Wunschkandidat des Orchesters galt, entging aufmerksamen Beobachtern nicht. Denn gleich zweimal innerhalb weniger Wochen im Sommer 2020 kam der britische Dirigent für Proben und Konzerte nach München. Simon Rattle und das BR-Symphonieorchester – Beziehungsstatus "verliebt".

"Die Menschlichkeit macht dieses Orchester so besonders. Die Wärme und Zärtlichkeit – es fasziniert mich total, zu einem so anderen großen Orchester zu kommen als die Berliner Philharmoniker sind und zu begreifen, wie viele verschiedene Deutschlands es gibt." Sir Simon Rattle, neuer Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters

Ein Chefdirigent mit Charisma und Leidenschaft

Mit 16 Jahren begann Rattle in London Klavier, Schlagzeug und Dirigieren zu studieren. Das City of Birmingham Symphony Orchestra entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem international gefragten Klangkörper. Von 2002 bis 2018 war Rattle Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, seit 2017 leitet er das London Symphony Orchestra.

"Es ist uns ein Herzensanliegen, gemeinsam auf dem musikalischen Vermächtnis unseres verstorbenen Chefdirigenten Mariss Jansons aufzubauen und sein Lebensprojekt, das neue Konzerthaus München, zu realisieren und mit Leben zu füllen." Vorstand Symphonieorchester des BR

Schließlich ist der Wahl-Berliner nicht nur ein Weltklasse-Dirigent, er kann auch (kultur-)politisch Dinge bewegen. So wird wohl sein Name selbst jenen bayerischen Politikern etwas sagen, die sich kaum oder gar nicht für Kultur interessieren. Sein Charisma und seine Leidenschaft dürfte Rattle nun in Bayern einsetzen, für die klassische Musik und für ein Konzerthaus für ganz Bayern. Wer Rattle mit dem BR-Symphonieorchester erleben will, muss übrigens nicht bis zur Saison 2023/24 warten: Zu seinen nächsten Proben, die per Livestream übertragen werden, kommt Rattle bereits im März wieder an die Isar.