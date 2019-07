vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

BR-Symphonieorchester auf Tour durch Schulen in Bayern

Musiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks touren durch Schulen in Bayern. Am Dienstag spielten sie in der Realschule Hirschaid, am Mittwoch sind sie in Nürnberg. Die Musiker wollen den Schülern die klassische Musik nahe bringen.