BR-Studio in Neumarkt in der Oberpfalz offiziell eröffnet

Der Bayerische Rundfunk verfügt nun auch über ein Studio in Neumarkt in der Oberpfalz. BR-Intendantin Katja Wildermuth eröffnete es jetzt offiziell.

Nah an den Leuten sein

"Es ist sehr schön, dass das Studio in Neumarkt sehr zentral liegt, und das gilt übrigens für viele BR-Studios", so Wildermuth. "Die Leute sollen den Bayerischen Rundfunk dort sehen, wo sie jeden Tag vorbeigehen und auch das Gefühl haben, dass sie die Korrespondentinnen und Korrespondenten ansprechen können, dass wir nicht abgehoben in irgendwelchen abgeschlossenen Studios arbeiten." Wildermuth betonte die schlanke, moderne und crossmediale Ausstattung des Standorts.

"Spannende Region zwischen den Regierungsbezirken"

Außerdem böten die regionalen Studios nicht nur eine Nähe zu den Menschen vor Ort, sondern auch zu den Themen, die sie bewegten. Das sei Teil des Auftrags des Bayerischen Rundfunks, wofür die Leute diesen auch schätzten, sagte Wildermuth. "Die Stadt und der Landkreis Neumarkt sind eine ganz spannende Region zwischen verschiedenen Regierungsbezirken."

Insgesamt hat der Bayerische Rundfunk 30 Regionalstudios im Freistaat. Das Studio in Neumarkt soll die Möglichkeiten des BR verbessern, aus der Stadt und dem Landkreis Neumarkt aktuell zu berichten. Auch das Nürnberger Land soll davon profitieren.

Neue Korrespondentin berichtet

Tanja Gorges (34) ist die erste BR-Korrespondentin in Neumarkt. Zu Beginn ihrer Berufslaufbahn arbeitete sie als Redakteurin, Nachrichtensprecherin und Reporterin bei zwei Radiosendern in Kempten und Augsburg. Zuletzt war sie Regionalkorrespondentin für Ostthüringen im Studio Gera des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Sie freut sich auf ihre neue, spannende Aufgabe in Neumarkt.

Zur Eröffnung des Studios kam auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU), der aus dem Lupburger Gemeindeteil Degerndorf stammt. Er sah sich die Räumlichkeiten an und zeigte sich beeindruckt von der trimedialen Ausrichtung des Studios für Hörfunk, Fernsehen und Online.