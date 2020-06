BR-Studio Franken gibt Bienen eine Heimat

Wegen des Insektensterbens und der weit verbreiteten Monokultur in der Landwirtschaft will auch der BR zum Erhalt der Bienen beitragen. Deswegen haben zwei Bienenvölker nun auf dem Studiogelände in Nürnberg eine neue Heimat bekommen.

Fair Deal: Lebensraum für Honig?

Die Bienen müssen immer öfter auch in der Stadt auf Blütensuche gehen. Im großen Park am Studio Franken finden die beiden Völker mit je 15.000 Bienen reichlich bunte Blüten mit süßem Nektar, so Imkerin Bianca Torowski. Das BR-Team hofft nun auf eine reichhaltige Honig-Ernte.