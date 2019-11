BR-Studio Fichtelgebirge in Marktredwitz eröffnet

Das neue BR-Studio Fichtelgebirge in Marktredwitz ist am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die zwei Korrespondentinnen - Anne Axmann und Katharina Herkommer - berichten über alles, was in der Stadt, aber auch in Wunsiedel, Tirschenreuth und im Fichtelgebirge passiert. Zudem verstärken die BR-Korrespondentinnen in Absprache mit dem BR-Studio Hof die Berichterstattung aus Stadt und Landkreis Hof.

Im Austausch mit der Bevölkerung

Mit dem neuen Studio verstärkt der Bayerische Rundfunk seine Berichterstattung für Fernsehen, Hörfunk und Online aus dem östlichen Franken und der nördlichen Oberpfalz.

"Für uns als Bayerischen Rundfunk ist es einfach wichtig in der Region präsent zu sein, damit unsere Reporter direkt mit der Bevölkerung in Austausch stehen und die Themen, die dort passieren, erleben und das in unsere Programme bringen." Matthias Keller-May, Stellvertretender Chefredakteur des BR

Im neuen Studio arbeiten zwei Korrespondentinnen. Sie berichten mehrmedial und blicken dabei über die Grenzen der Regierungsbezirke Oberfranken und Oberpfalz hinweg. "Diese Region ist extrem spannend. Da stößt Altbayern an Franken. Da ist Tschechien nicht weit. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan und all das ist berichtenswert", so Tassilo Forchheimer, Leiter des BR-Studio Franken.

Anne Axmann - eine echte Wunsiedlerin

Anne Axmann ist in Wunsiedel geboren und arbeitete zuletzt als mehrmediale Korrespondentin für das BR-Studio Bayreuth. "Für mich ist es absolut grandios, dass wir jetzt hier ein Studio haben, denn ich komme aus dem Fichtelgebirge. Früher bin ich immer hergefahren aus Hof oder Bayreuth. Jetzt sind wir direkt vor Ort und das ist super", sagt Anne Axmann.

Katharina Herkommer - hat den Blick von außen

Katharina Herkommer ist in Mühlacker geboren und hat in Karlsruhe studiert. Sie war als selbstständige Filmemacherin tätig und arbeitet seit September als Regionalkorrespondentin im Fichtelgebirge. "Ich bringe den Blick von außen mit. Anne kennt das Gebiet aus Kindheitstagen. "Ich glaube, wir sind ein super Team, das die Region mit diesen zwei Blickwinkeln abbilden kann."