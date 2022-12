BR-Sternstundentag bringt 11,65 Millionen Euro für Kinder in Not

Die Sternstunden, eine Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, haben im Jahr 2022 das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren: Am großen Sternstunden-Tag in Hörfunk, Fernsehen und Web, wurden am Freitag insgesamt 11,65 Millionen Euro für Kinder in Not gespendet – gerade mal eine Viertel Million Euro weniger als im bisherigen Rekordjahr 2020. Seit Jahresbeginn kamen bislang sogar 19,1 Millionen Euro für die Sternstunden zusammen.

Zur Benefizaktion "Sternstunden"

Freude über hohe Spendenbereitschaft für Sternstunden

"Ich bin überrascht von der Höhe des diesjährigen Spendenaufkommens", sagte Thomas Jansing, Initiator und Geschäftsführer von Sternstunden. Vor allem angesichts stark steigender Kosten für den Lebensunterhalt sei die anhaltend hohe Spendenbereitschaft besonders erfreulich. Vielleicht hätten auch die schlimmen Bilder aus der Ukraine die Menschen zum Spenden motiviert, so Jansing. Sein Dank gelte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BR, die den Sternstunden-Tag wieder zu einem großen Erfolg gemacht hätten. Den ganzen Tag über wurde im Programm des Bayerischen Rundfunks über die Sternstunden berichtet. Dabei wurden prominente Patinnen und Paten der Benefizaktion vorgestellt sowie über die Projekte berichtet, die mit den Spendengeldern unterstützt werden.

Kinder leiden besonders unter Krieg, Energiekrise und Inflation

Auch die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Dr. Katja Wildermuth, zeigte sich zum Abschluss des Sternstunden-Tags dankbar: "In Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, ist die Hilfe von Sternstunden wichtiger denn je – denn egal ob Krieg, Energiekrise oder Inflation, oft sind es die Kinder, die ganz besonders unter den Folgen leiden", sagte sie. Obwohl viele Menschen gerade selbst weniger in der Tasche hätten, sei die Spendenbereitschaft ungeheuer groß gewesen. Sie dankte auch den vielen Beteiligten, die am Erfolg des Sternstunden-Tags mitgewirkt hatten – am Spendentelefon, im Programm, im Sternstunden-Büro oder an vielen Stellen im Hintergrund.

Höhepunkt der Spendenaktion: die Sternstunden-Gala 2022

Die Berichterstattung gipfelte in der Sternstunden-Gala aus der Frankenhalle in Nürnberg. Durch die Fernsehsendung führten Sandra Rieß und Volker Heißmann. "Man macht das hier nicht für Ruhm und Ehre, sondern weil man die Projekte kennt", sagte Heißmann dem BR im Vorfeld. Während der Gala wurden unter anderem mehrere Projekte vorgestellt, die von Sternstunden unterstützt werden: Der Verein "lebensmut e.V." etwa kümmert sich um Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Ein besonderer Fokus der Sternstunden liegt dieses Jahr bei Kindern aus der Ukraine. So gibt es verschiedene Projekte, die diesen helfen, in Deutschland zur Schule zu gehen.