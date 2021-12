BR-Sternstundenhaus: Einrichtung für Kleinkinder voll belegt

Die dreijährige Sofia und ihre Schwester Lana, ein Jahr alt, hüpfen fröhlich im Aktivraum umher und bauen ein Haus aus weichem Schaumstoff. Sie wurden zusammen mit ihrer achtjährigen Schwester aus der Familie genommen – ihre Mutter hat Suchtprobleme, kann sich um ihre drei Töchter nicht ausreichend kümmern.

Neu eingerichtete Kinderzimmer

Sofia und Lana leben nun im oberfränkischen "Sternstundenhaus der kleinen Spatzen" in Naila. In den frisch eingerichteten Kinderzimmern sind momentan Kleinkinder unter drei Jahren sowie zwei Jungen im Alter von vier und fünf Jahren untergebracht. Damit ist das Schutzhaus voll belegt – und die Zahl der gefährdeten Kinder ist gestiegen.

"Wir hatten schon vermehrt Aufnahmeanfragen von Kindern, die eigentlich akut aus Gefährdungssituationen herausgenommen werden müssten." Dieter Oelschlegel, Gesamt-Einrichtungsleiter "Kinder- und Jugenddorf Martinsberg"

Höchste Zahl seit Einführung der Statistik

Das Statistische Bundesamt meldete im Juli eine Rekordzahl an Kindeswohlgefährdungen im Corona-Jahr 2020. So haben deutsche Jugendämter bei knapp 60.600 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das waren rund 5.000 Fälle, also neun Prozent mehr als 2019. Die Zahl habe damit den höchsten Stand seit Einführung der Statistik erreicht, hieß es.

Kaum Einrichtungen für Kleinstkinder in Bayern

Jedes dritte gefährdete Kind ist jünger als fünf Jahre, weiß Einrichtungsleiter Dieter Oelschlegel. Die Kinder werden massiv vernachlässigt, oft körperlich oder seelisch misshandelt. Einige erleben sexuelle Gewalt. Sie haben gelernt: Von Erwachsenen kommt nichts Gutes. Es gibt aber kaum Einrichtungen in Bayern, die solche traumatisierten Babys und Kleinkinder aufnehmen können. Und Pflegefamilien, so Dieter Oelschlegel, seien mit diesen Kindern oft überfordert.

Betreuung rund um die Uhr

Im Schutzhaus in Naila werden die Kleinsten rund um die Uhr - auch nachts - von einem professionellen Team betreut. Darunter Trauma-Pädagoginnen, Sozial- und Heilpädagogen, Heilerziehungspflegerinnen. Die Kinder sollen hier vor allem Sicherheit und Geborgenheit erleben und Vertrauen gewinnen. Für jedes von ihnen ist das eine neue Welt.

"Man kann wirklich sagen: Viele der Kinder, die hier sind, sind Überlebende und haben viel durchmachen müssen in ihrem Leben und kennen oft Sicherheit, Geborgenheit eben gar nicht." Trauma-Pädagogin Theresa Cordes

Das "Sternstundenhaus der kleinen Spatzen" in Naila konnte nur durch Spenden finanziert werden. Die BR-Benefizaktion Sternstunden spendete mit 600.000 Euro zwei Drittel der Umbaukosten.

Zimmer sollen Sicherheit vermitteln

Das Haus diente früher als Tagungsstätte und wurde komplett umgebaut. Es wurde besonders hell und freundlich eingerichtet. Die Kinder dürfen ihre eigenen Spielsachen mitbringen. Die Möbel wurden teilweise extra vom Schreiner angefertigt, um die Kinder nicht mit traumatisierenden Erinnerungen zu belasten. Typische Gitterbetten mit Stäben gibt es nicht:

"Die Kinder, die bei uns unterkommen, werden oft in der Nacht alleine gelassen, sie werden nicht getröstet, wenn es ihnen schlecht geht, müssen viel Zeit allein im Bett verbringen. Und wenn sie bei uns in den gleichen Betten wären, würde sie sich daran sofort erinnern." Gruppenleiterin Janina Richter

Der Kontakt zu den Eltern soll trotz aller Schwierigkeiten nicht abreißen und findet in einem Raum unter Aufsicht statt. Die Kinderzimmer und der Spielplatz gehören aber zu einem geschützten Bereich, in dem Unbefugte oder Unangemeldete keinen Zutritt haben.

Sternstundenhaus ist Teil des Kinder- und Jugenddorfs

Das "Sternstundenhaus der kleinen Spatzen" ist Teil des Kinder- und Jugenddorfs Martinsberg des Diakoniewerks Naila. Dort werden schon seit Jahrzehnten 64 ältere Kinder von sieben bis 18 Jahren betreut. Das Schutzhaus wurde am 27. August 2021 offiziell eröffnet.