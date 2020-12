BR-Sternstunden unterstützen Kinderhaus in Weißenburg

Kinderhaus in Weißenburg auch offen für Kinder mit Behinderung

Wichtig ist den Machern des Weißenburger Kinderhauses auch das Thema Inklusion. Rund 20 Plätze sollen für Kinder mit Behinderung oder für kranke Kinder freigehalten werden. Auch auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden wird geachtet. So sollen die Öffnungszeiten großzügig gehalten und besonders Eltern in Pflegeberufen, in Schichtarbeit oder im Verkauf angesprochen werden.

"Wir wollen offen sein für alle Kinder, egal welche Nationalität und welche Einschränkung sie haben. Kinder mit oder ohne Behinderung. Wir wollen einen gemeinsamen Weg finden bei dem sie gut begleitet und gefördert werden können." Claudia Pößniker, Leiterin Kinderhaus Arche Noah in Weißenburg

Mit Hilfe der BR-Sternstunden werden die Plätze für Kinder mit Behinderung oder in einer Notsituation anteilig mitfinanziert.