BR-Sternstundentag 2021: Spenden für Kinder in Not

Die Kinder stehen im Mittelpunkt beim BR-Sternstundentag. Alle Kinder in Not: kranke Kinder, Kinder aus sogenannten sozial schwachen Familien, Kinder mit Behinderung, Kinder, die unter Corona und den Folgen leiden. Die Sternstunden helfen in Bayern, in Deutschland und im Ausland. Die Hilferufe werden zahlreicher, berichtet Sternstunden-Gründer und Vereinschef Thomas Jansing. Die Situation habe sich für Kinder und Jugendliche nochmal verschärft.

Prominente wie Uschi Glas, Bruno Jonas und LaBrassBanda sitzen am Telefon

Für viele Prominente, BR-Moderatorinnen und -Moderatoren ist es eine Selbstverständlichkeit, beim BR-Sternstundentag mitzuhelfen. Sie sitzen - natürlich Corona-konform mit Abstand und hinter Plexiglas – ab 6.00 Uhr morgens an den Telefonen im BR-Funkhaus in München und nehmen die Spenden an.

Mit dabei sind unter anderem: Uschi Glas, Elmar Wepper, Angela Ascher, Friedrich von Thun, der Kabarettist Bruno Jonas, die Musiker von LaBrassBanda, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und ein echter Prinz: Ludwig Prinz von Bayern.

Rekordergebnis 2020: Knapp zwölf Millionen Euro erzielt

Großer Unterstützer der Sternstunden ist auch Schauspieler Wolfgang Fierek. Sein Appell: "Macht's Eure Geldbeutel auf, macht's Euer Herz auf. Da draußen sind Kinder, die brauchen uns. Also: bitte spenden Sie!"

Auch BR-Intendantin Katja Wildermuth hilft mit und sitzt am Spendentelefon. Sie ist seit zehn Monaten im Amt. Für sie sind es die ersten Sternstunden. "Ich freue mich sehr auf den ganzen Sternstundentag. Für viele Kolleginnen und Kollegen hier im Haus ist das der schönste Arbeitstag des Jahres. Alle arbeiten miteinander." Der BR berichtet an dem Tag auf allen Kanälen über Aktionen und Hilfsprojekte der Sternstunden.

Im vergangenen Jahr war die Spendenbereitschaft überwältigend. Ein Rekordergebnis wurde erzielt: 11,91 Millionen Euro. Und dieses Jahr? Auch wenn es Sternstunden-Chef Jansing nicht um Rekorde geht, so glaubt er doch, dass die Spendenbereitschaft der Menschen gerade in dieser schweren Zeit groß ist. "Wir wollen Hilfe mobilisieren, uns fokussieren auf die Not der Kinder und der Sternstundentag soll nachhaltig wirken."

Jansing: "Wir verleihen den Kindern eine Stimme"

Die BR-Benefizaktion Sternstunden hilft schnell und unbürokratisch. Im Rahmen der Covid-19-Soforthilfe gibt es Geld für Hygieneartikel, Personal zur Betreuung von Kindern und Laptops für das Homeschooling. Andere Projekte sind: Frühförderung, Beschulung von Kindern in den Flüchtlingslagern weltweit und Wohngruppen für Kinder, die Opfer von häuslicher Gewalt sind.

Mehr Kinder denn je bräuchten jetzt unsere Hilfe, sagt Sternstunden-Gründer Jansing. Der frühere BR-Journalist hat den Verein vor 28 Jahren gegründet. Die Berichterstattung über den Bürgerkrieg im damaligen Jugoslawien habe ihn aufgerüttelt, erzählt er.

Ein Statement für Solidarität, Mitgefühl und Zusammenhalt

Rund 60 Prozent der Spendengelder verbleiben laut Jansing in bayerischen Projekten. "Aber was gerade die existentielle Not anbelangt, ist doch die Situation im Ausland unvergleichbar schwerer und dramatischer." Neben einem hohen Spendenaufkommen wünscht sich Jansing für den Sternstundentag, dass wir es schaffen, eine Offensive zum Kindeswohl zu starten. "Die Sternstunden können ein Brückenbauer dabei sein, die Gesellschaft wieder zu versöhnen." Denn jede Spende sei ein Statement für Solidarität, Mitgefühl und den Zusammenhalt.

Höhepunkt und Abschluss des BR-Sternstundentages ist am Freitagabend die Spenden-Gala im BR-Fernsehen - moderiert von Volker Heißmann und erstmals von Sandra Rieß. Aber auch dieses Jahr sendet der BR wegen der angespannten Corona-Lage nicht aus der großen Nürnberger Frankenhalle, sondern kleiner und ohne Publikum live aus dem Studio Unterföhring im Münchner Osten.