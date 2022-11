BR-Sternstunden spendet 200.000 Euro für Bamberger Zirkusprojekt

Delylah schwingt kopfüber in einem glitzernden Reifen, in der Hand eine leuchtende Laterne aus Papier. Svenja, Johanna und Ella üben derweil mit ihren Einrädern – sie fassen sich an der Hand, drehen sich elegant im Kreis. Beim Zirkus Giovanni in Bamberg geht gleich die Vorstellung los. Draußen vor dem rot-gelb-gestreiften Zelt drängeln sich schon die Zuschauerinnen und Zuschauer. Kurz vor Beginn schwört Trainer Dominik München die junge Zirkustruppe noch mal ein: Hat jeder seine Requisiten? Ist irgendwas unklar? Dann beginnt die Vorstellung. Das Zelt ist an diesem Nachmittag bis auf den letzten Platz besetzt.

Zirkusprojekt für traumatisierte Kinder

Beim Zirkus Giovanni geht es nicht um makellose Artistik. Sondern um Zirkus- und Heilpädagogik. Manche Kinder kommen aus Bamberger Schulklassen, manche haben ein körperliches Handicap. Andere wohnen im Don Bosco Jugendwerk und werden dort in Wohngruppen betreut.

Teamgeist und gegenseitige Hilfe

Die Kinder trainieren alle zusammen. Wer woher kommt, interessiert hier keinen – Teamarbeit ist angesagt. Jeder soll sich wohlfühlen. Diese gegenseitige Akzeptanz und Unterstützung sind ein wichtiges Ziel der heilpädagogischen Zirkusarbeit.

"Es darf alles schiefgehen auf der Bühne, nur die Kinder, die müssen sich hier wohlfühlen." Volker Traumann, Zirkusdirektor

Die jungen Artisten bringen zum Teil große Ängste und Hemmnisse mit. Wenig soziale Erfahrung, ADHS, geringes Selbstwertgefühl, Misstrauen vor unbekannten Personen sowie aggressive und impulsive Verhaltensweisen – viele haben schwierige Erlebnisse hinter sich.

Selbstwertgefühl und Lebensmut steigt

Beim Training lernen sie, auf sich selbst zu vertrauen – Erfolgserlebnisse stellen sich ein. Spiel, Energie und Kreativität stehen auf einmal im Vordergrund – und nicht die vermeintlichen Defizite.

"Wir haben ja Kinder, die manchmal wenig Applaus im Leben bekommen, aufgrund ihres Hintergrunds. Und für die ist der Applaus Lebenselixier. Ich kriege es mit, dass viele Kinder Wochen und Monate davon zehren." Volker Traumann, Zirkusdirektor

Keine Förderung

Der Zirkus in Bamberg bekommt keine städtische oder staatliche Förderung, sondern finanziert sich vor allem durch Spenden. Vor Corona konnten pro Jahr knapp 2.500 Kinder und Jugendliche erreicht werden. 2020 und 2021 fielen wegen der Pandemie Vorstellungen aus, Spenden fehlten.

BR-Sternstunden spendet 200.000 Euro

Nun hilft die BR-Aktion Sternstunden dem heilpädagogischen Zirkus – und spendet 200.000 Euro. Das Geld wird in den nächsten zwei Jahren für Materialien wie Balancekugeln, Jongliersets und Matten ausgegeben. Auch die Heizkosten sollen finanziert werden. Die Spende ermöglicht auch einen mobilen Zirkus in Flüchtlingsunterkünften für ukrainische Kinder.

Feste Ansprechpartner für traumatisierte Kinder

Das Zirkusprojekt "Giovanni" gibt es seit 2005. Momentan werden in den Wohngruppen des Jugendheims Don Bosco rund 90 junge Menschen im Alter zwischen sechs und 20 Jahren betreut. Wichtig sind für sie feste Ansprechpartner. Drei Pädagoginnen und Pädagogen und vier Honorarkräfte sind multiprofessionell ausgebildet. Sie bringen besondere Kenntnisse in Trauma- oder Heilpädagogik mit.

Sternstunden-Gala mit Zirkus-Kindern

Die Kinder vom Zirkus Giovanni sind auch bei der BR-Sternstunden-Gala am 19. Dezember im BR Fernsehen live zu Gast.

