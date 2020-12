BR-Sternstunden: Schützen-Hilfe hilft mit Maßen und Marathon

Virtuelle Maßen für den guten Zweck

Im Juni starten sie die Website https://schuetzen-hilfe.de/ und verkaufen dort virtuelle Maßen – zwölf Euro pro Stück. Das Team der Schützen-Hilfe wird größer, mittlerweile sind über 35.000 Euro Spenden zusammengekommen. Ein Teil davon wurde bereits an die BR-Sternstunden gespendet, mit dem Geld werden aber auch andere gemeinnützige Organisationen wie der Frauennotruf, Tierheime oder Senioren unterstützt.

14-stündiger Spendenmarathon für BR-Sternstunden

Die Pandemie geht weiter, es gibt einen zweiten Lockdown, es gibt nicht nur im Corona-Jahr Menschen, denen es schlecht geht. Und so sammelt der Schützen-Hilfe-Verein weiter Spenden. "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass wir das Projekt am Laufen halten für lange Zeit, dass wir viele Tränchen trocknen können", so Mitgründerin des Vereins, Anita Haban.

Dieses Mal sollen Spenden mit einer noch ausgefalleneren Idee, als die virtuellen Maßen, gesammelt werden: Es soll einen 14-stündigen Marathonlauf mit einem Extremsportler geben, der ebenfalls etwas Gutes tun will.

Am Samstag, 5. Dezember, läuft der 37-jährige Ultra-Läufer Frank Reichl durch Mietraching (Lkr. Deggendorf). Der Marathon startet um sieben Uhr morgens. Reichl läuft von der Mietrachinger Tankstelle zum Metzger und wieder zurück – so lange und so oft, wie online Runden gekauft werden.

Auf der Website des Vereins können Runden gekauft werden (eine Runde 10 Euro), die Reichl am Wochenende laufen muss. Bisher sind über 300 Runden verkauft. Auch am Samstag können noch Runden gekauft und so die BR-Sternstunden unterstützt werden.

Skilangläuferin Sachenbacher-Stehle unterstützt BR-Sternstunden

Mentale Unterstützung erhält Marathonläufer Reichl von Evi Sachenbacher-Stehle, ehemalige deutsche Skilangläuferin und Biathletin: "Es wird hart für ihn, je mehr die Leute spenden desto härter wird es. Ich drücke alle Daumen, dass er es durchhält."

Inspiriert vom Spendenmarathon und dem Schützen-Hilfe-Verein, will Sachenbacher-Stehle auch mitmachen und sich für die BR-Sternstunden einsetzen. "Schauen wir, was wir nächstes Jahr machen können. Ich halte zwar keine 14 Stunden durch, aber da überlegen wir uns was. Dann werde ich vielleicht auf meine Skier springen, wenn es der Winter erlaubt."