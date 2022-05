BR-Sternstunden-Rallye sammelt für geflüchtete Kinder

65 Teilnehmer mit jeweils einem Beifahrer starten mit ihrem eigenen oder zur Verfügung gestelltem Oldtimer auf den 120 Kilometer langen Parcours quer durch Franken. Bei der vierten BR-Sternstunden Oldtimer-Rallye "Spalatin Historic" am Sonntag (29. Mai 22) in Spalt werden tolle Oldtimer erwartet, die nicht nur Automobilfans begeistern dürften.

Rallye-Start und Ziel in Spalt

Die Fahrzeuge treffen ab 9.00 Uhr auf dem Marktplatz der Hopfenstadt Spalt ein, und werden vom Bürgermeister Udo Weingart empfangen. Mit einem Frühstückbuffet gestärkt geht es nach Ausgabe der Unterlagen und Vergabe der Startnummern um 10. 30 Uhr in Spalt los. Mit ihren Oldtimern fahren die Teilnehmer die BR-Sternstunden Rallye in drei Etappen aufgeteilt auf jeweils 40 Kilometer.

Auf Bierdeckel einparken

Auf der ersten Etappe geht's für das Fahrerfeld unter anderem nach Stockheim, dort ist bereits die erste Prüfung zu absolvieren: das Einparken auf einem Bierdeckel. Das heißt, der Vorderreifen rechts muss auf dem Bierdeckel stehen, dabei ist Teamarbeit mit dem Beifahrer gefragt. Auf dem Weg nach Gunzenhausen sind mehrere Fragen zu beantworten, die ins Bordbuch eingetragen werden müssen. Diese beziehen sich auf schöne Aussichtspunkte oder auf die Kulturlandschaft entlang der Route.

Baustellen-Fahrzeuge als Herausforderung

Gegen 11.30 Uhr macht die BR-Sternstunden Oldtimer-Rallye Halt auf dem Marktplatz Gunzenhausen. Trotz Empfang der Stadt und anschließendem eineinhalbstündigen Mittagessen ist noch lange keine Pause für die Teilnehmer. Denn parallel dazu steht schon die nächste Prüfung an: Bei einem Geschicklichkeits-Parcours soll getestet werden, wie routiniert die Oldtimer-Fahrer auch mit einem Baustellen-Fahrzeug und dessen Ladung umgehen können. Das könnte vor allem für den ein oder anderen Promi eine knifflige Aufgabe werden, mehr soll vorab nicht verraten werden, so Organisator Stefan von Heyden im BR-Interview.

Zweite Etappe: Fragen zu Schloss Dennenlohe und Park

Die zweite Etappe führt über Ornbau mit Empfang und Begrüßung des Fahrerlagers durch Bürgermeister Marco Meier. Dann geht es weiter Richtung Schloss Dennenlohe. Kaffee-Kränzchen-Gastgeber sind Richard Freiherr von Süßkind und Ehefrau Sabine. Danach sollen die Fahrer sich bewegen und auch gleich die nächste Prüfung absolvieren: Beim Gang durch den Schlosspark mit seinen vielen Rhododendren sollen sich Antworten auf die Fragen rund um die Entstehung und die Besonderheiten des Parks finden lassen – natürlich auf Zeit.

Voll konzentriert – zurück nach Spalt

Die dritte Etappe geht von Dennenlohe wieder zum Ausgangspunkt zurück nach Spalt. Auf der gesamten Strecke – also erneut 40 Kilometer – ist Aufmerksamkeit gefragt. Denn überall auf dem Weg sind Hinweise für die letzten Fragen im Bordbuch versteckt – allerdings nur, wenn man nicht daran vorbei rast.

Promiauflauf in Spalt

Hochkarätig Promi-besetzt ist das Teilnehmerfeld der BR-Sternstunden Oldtimer-Rallye: So fahren zum Beispiel die Schauspielerin und Moderatorin Conny Glogger, der TV-Produzent der Serie "Rosenheim Cops" Alexander Ollig, und der Schauspieler Ben Blaskovic ("Rosenheim Cops") mit. Ebenfalls am Start sind die Hauptdarsteller der ARD-Soap "Sturm der Liebe" Viola Wedekind, Sandro Kirzel und Sven Waasmer, außerdem Schauspieler und Autor Ernst Hannawald. Der Oberpfälzer Gerd Schönfelder, der erfolgreichste Winter-Paralympics-Athlet der Geschichte, lässt sich die Teilnahme an der Rallye ebenfalls nicht entgehen – um nur einige zu nennen.

Die Stars seien hautnah zu erleben, so Stefan von Heyden, und natürlich auch für Autogramm-Wünsche der ausdrücklich erwünschten Zuschauer da. Die Promis nähmen sich extra für diesen Tag frei, und wollen keine Gage, das sei schon mehr als bemerkenswert, freut sich der Organisator.

Hilfe für Kinder in Not

Heyden hofft auf einen Gesamterlös über die Startgelder von etwa 10. 000 Euro nach der BR-Sternstunden Oldtimer-Rallye. Darüber hinaus engagierten sich etliche Unterstützer schon im Vorfeld, so der Privatier, darunter auch das berühmte Café Beer in Nürnberg, mit der Bereitstellung der Kuchentafel. Mit dem Engagement aller Beteiligten und weiterer 25 freiwilliger Helfer am Renntag selbst, könne der Gesamterlös geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugute kommen, wünscht sich Heyden. Sie wären "von jetzt auf gleich" und völlig unschuldig entwurzelt worden und in Not geraten.

Herzensprojekt eines Privatiers

Freiherr Stefan von Heyden organisiert zum vierten Mal die BR-Sternstunden Oldtimer Rallye in Spalt. Hunderte Stunden Arbeit von den Durchfahrt-Genehmigungen bis zu den Tisch-Hussen für das Kaffee-Kränzchen stecken in diesem Projekt, so von Heyden im BR-Interview. Aber, so erklärt der 53-Jährige, ohne Freunde, Unterstützer und Helfer funktionierte das gar nicht. Ob durch Sach-, Geld- oder Zeitspenden – jeder trage einen kaum in Geld zu messenden Wert zu dieser Rallye bei.

Vom Hilfsbedürftigen zum Helfer

Vor sechs Jahren ist der Baron schwer erkrankt, woran, will er nicht sagen, doch seine Überlebenschancen standen schlecht. Durch viele Täler sei er damals gegangen, und habe diese nur mit Unterstützung seiner Freunde, Angehörigen und der Krankenpfleger durchschreiten können. Er habe innerhalb weniger Jahre mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich bringen müssen, habe sich oft in einer Situation absoluter Hilflosigkeit befunden, andere hätten sich um ihn gekümmert. "Hilfsbereitschaft zieht man sich nicht an wie einen Schuh", davon ist Heyden überzeugt. Er selbst habe das schon immer gelebt und das Glück gehabt, in dunklen Stunden auf die Hilfsbereitschaft anderer zählen zu dürfen. Daraus habe er Kraft geschöpft, blickt der 53-Jährige zurück. Nach der Genesungsphase hat er sich noch ein Ziel gesteckt: Dann, wenn er keine Hilfe mehr braucht, anderen in Not geratenen zu helfen. So war die Idee zur BR-Sternstunden Oldtimer-Rallye geboren.