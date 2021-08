BR-Sternstunden: Haus für vernachlässigte Säuglinge und Kinder

Heute wird das "Sternstundenhaus der kleinen Spatzen" in einem umgebauten Tagungszentrum am Stadtrand von Naila eröffnet. Zur Eröffnung um 15 Uhr wird auch Familienministerin Carolina Trautner (CSU) erwartet.

Kinder vor Misshandlungen schützen

In dem Haus finden sieben Kinder vom Babyalter bis zu sechs Jahren Platz. Aufgrund schwieriger Situationen in ihren Familien müssten sie oft sehr schnell aufgenommen werden, um sie vor weiteren körperlichen oder seelischen Misshandlungen zu schützen, erklärt Dieter Oelschlegel. Er leitet das gesamte Kinderdorf Martinsberg der Diakonie in Naila, das bereits seit Jahrzehnten 64 Plätze für traumatisierte Kinder zwischen sieben und 18 Jahren anbietet.

Pädagogen geben Schutz und Geborgenheit

Die Kinder kommen nicht nur aus der Region in das neue "Sternstundenhaus": "Zehn Prozent Steigerung gab es im Bereich der Kindeswohlgefährdung alleine von 2019 zu 2020. Und jedes dritte Kind ist jünger als fünf Jahre", sagt Oelschlegel. Ein Team von acht Pädagogen und Psychologen werde rund um die Uhr für die Kleinkinder in der neuen Einrichtung da sein und ihnen Schutz, Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit bieten.

Spenden machen "Sternstundenhaus" möglich

Das "Sternstundenhaus" sei nur dank großzügiger Spenden möglich geworden, betont Gerhard Selbmann, der geschäftsführende Vereinsvorsitzende des Diakoniewerks Martinsberg. Von den Gesamtkosten von rund 900.000 Euro hat die BR-Benefizaktion "Sternstunden" rund 600.000 Euro bezahlt, die bayerische Landesstiftung beteiligt sich mit 150.000 Euro. Ein Einzug der ersten Kinder wird in etwa zwei Wochen erwartet. Durch Lieferschwierigkeiten vor allem bei den Türen verzögert sich die endgültige Fertigstellung des Hauses.

Insgesamt investierte die Diakonie Martinsberg in den Umbau des früheren Tagungszentrums rund 1,1 Millionen Euro. In dem Gebäude ist neben dem "Sternstundenhaus" auch noch die Verwaltung der Diakoniestation für die ambulante Alten- und Krankenpflege sowie eine kleine Kapelle untergebracht.