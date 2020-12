vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

BR-Sternstunden: Haus der Kleinen Spatzen in Naila entsteht

In Naila entsteht gerade ein Haus, in dem kleine Kinder Schutz finden: das Haus der Spatzen. Es soll ein Ort werden, in dem Sicherheit, Geborgenheit und Hilfe geboten werden. Die BR-Sternstunden helfen mit 600.000 Euro.