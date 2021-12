BR-Sternstunden: Geschützter Raum für Gewaltopfer in Amberg

Ein Ort der Zuflucht. In einem kleinen Altstadthaus in der Amberger Innenstadt betreut der Sozialdienst katholischer Frauen Opfer von Gewalt. Und das bereits seit 70 Jahren. Beim "Notruf für Frauen" kümmern sich 25 Fachkräfte und rund 150 Ehrenamtliche um Frauen, die in gewaltsamen Ehen stecken und keinen Ausweg finden. Jetzt soll eine neue Einrichtung einen Schutzraum für sie bieten. Die BR-Sternstunden fördern den Bau mit einer Million Euro.

Notruf für Frauen bietet vielfach Hilfe

Um schnell und unbürokratisch Hilfe leisten zu können, hat der SkF den Notruf eingerichtet. Unter 09621/22200 haben Frauen die Möglichkeit, ihr Leid zu teilen und einen Weg in Richtung gewaltfreies Leben zu finden. Es geht auch viel um organisatorische Dinge, gerade wenn Kinder im Spiel sind. Die Sozialpädagoginnen und Ehrenamtlichen organisieren Dinge wie Umzug, Kinderbetreuung oder bieten therapeutischen Hilfe.

Unterkunft für Frauen und Kinder nötig

Bislang gab es allerdings kein Frauenhaus in der Nähe, weshalb die Unterbringung großen Aufwand bedeutete. Nach erfüllten Kriterien dürfen die Frauen solange in einem Frauenhaus bleiben, bis eine akute Gefahr vorüber ist. Im Schnitt sind das drei Monate.

BR-Sternstunden geben Anstoß für den Bau der Einrichtung

Das neue Kinder-, Frauen- und Familienzentrum und Frauenhaus soll im Jahr 2022 fertig werden. Der Rohbau steht bereits. Künftig sollen dort fünf Frauen mit ihren Kindern Platz finden. Zusätzlich werden auch die Mitarbeitenden des SkF dort einziehen.

Die ehrenamtliche Vorsitzende des SkF, Marianne Gutwein, freut sich sehr über die Unterstützung der BR-Sternstunden: "Wir sind sehr dankbar und überglücklich, dass uns Sternstunden diesen Bau ermöglicht hat. Sternstunden war der Anstoß, dass wir uns um so ein Grundstück bemüht haben und eben jetzt den Bau angegangen sind. Sonst hätten wir es uns nicht getraut. So ein Bau ist überhaupt nicht realistisch gewesen. Aber mit Sternstunden und vielen weiteren Unterstützern konnten wir es wagen." Der SkF ist weiterhin auf der Suche nach Spenden für den Bau.

Blick in Die Glaskugel: Dunkelziffer "wird es weiter geben"

Im Schnitt suchen jährlich 50 bis 60 Frauen in Amberg Hilfe beim "Notruf für Frauen". Marianne Gutwein sagte dem BR, dass sich allerdings längst nicht alle eingestehen, dass sie Hilfe brauchen oder den Mut aufbringen können, sich Hilfe zu suchen. "Es ist erwiesen, dass ganz viel im Dunkeln bleibt, dass viele Frauen so viel erleiden, bis sie wirklich mal den Schritt gehen und sich melden und versuchen das zu ändern oder aus dieser Gewaltbeziehung rauszugehen." Es sei sehr traurig, immer wieder zu sehen, dass sich Betroffene erst spät melden.

Geballte Notrufe nach Lockdown

Nach der Lockdown-Zeit Anfang des Jahres hätten sich die Anrufe von Frauen, die Hilfe suchten, gehäuft. Sie konnten sich häufig nicht öffnen und anrufen, weil sie mit ihren Männern rund um die Uhr zusammen waren, aufgrund von Homeoffice und Lockdown, sagte Gutwein. Mit den Lockerungen haben auffällig viele Frauen dann den Notruf in Amberg gewählt.