BR-Sternstunden fördert Schule in Unsleben mit 170.000 Euro

Gut 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen drei und 20 Jahren besuchen die "Herbert-Meder-Schule" in Unsleben. Träger ist die Lebenshilfe im Landkreis Rhön-Grabfeld. Mit 170.000 Euro hat die Sternstunden-Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks unter anderem einen Hartplatz zum Fußball- und Basketballspielen finanziert. Niklas, Tristian, Naomi, Julia und Finn sind begeistert. Vor allem davon, dass rund um und über den Hartplatz Netze gespannt sind. So kann kein Ball mehr außerhalb landen. Sonst mussten sie immer lange suchen gehen.

Spielplatz mithilfe von Sternstunden fertiggestellt

An der Schule für Kinder und Jugendliche mit einem geistigen Handicap wurde mit dem Geld außerdem eine Rutsche, ein Labyrinth und ein Balance-Parcours gebaut. Im nächsten Jahr sollen noch unter anderem ein Matschplatz, ein Barfußpfad und ein Naschplatz rund um Apfel- und Birnbäume oder Himbeersträucher realisiert werden.

Die Schule in Unsleben wurde frisch saniert

Die Herbert-Meder-Schule besuchen Kinder aus dem ganzen Landkreis Rhön-Grabfeld. Erst zum Schulstart in diesem Herbst konnten die Kinder und Jugendlichen von ihrem Ausweichquartier in Willmars zurück in ihre alte Schule ziehen. Das Gebäude war für rund 6,8 Millionen Euro saniert worden. Sie wurde 1978 gebaut.