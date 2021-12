BR-Sternstunden: Der Sternenhof in Weidenberg kann öffnen

Ein bisschen Deko, ein weiteres Kissen - es sind die letzten Handgriffe, bevor es im Januar losgehen kann. Der Sternenhof, oberhalb von Neunkirchen am Main im Landkreis Bayreuth, ist fertig. Der Umbau eines alten Bauernhofes hat länger gedauert als geplant. Aber nun können die ersten Kinder einziehen und ein Zuhause auf Zeit finden.

Bauchaos verzögerte Eröffnung

"Es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist", sagt Projektleiterin Anja Lange vom EJF, dem Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk Oberfranken. Sichtlich bewegt geht sie durch die frisch renovierten Räume. Doch bis es soweit war, mussten viele Hürden genommen werden. Es sei ein regelrechtes Bauchaos gewesen, erzählt sie. 2019 begannen die Sanierungsarbeiten auf dem alten Bauernhof. Doch bei den Bauarbeiten kamen immer mehr Schäden und Mängel ans Licht, die vorher gut verborgen waren. Wie etwa Wasser unter dem Fußboden oder Schimmel. Das Projekt stand kurz vor dem Aus. Doch das Team um Anja Lange hat für den Traum einer "Clearingstelle" in und für Oberfranken gekämpft.

Ganzheitliche Diagnostik für die Kinder

Die Arbeit, die auf die 14 Betreuer hier zukommt, wird sehr herausfordernd. Denn die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen acht und 13 Jahren, die hier herkommen, stammen meist aus schwierigen Verhältnissen. Themen wie Alkohol, Obdachlosigkeit, Missbrauch und Prostitution sind ihnen nicht fremd. Es sind Kinder, für die es keine andere Betreuungsstelle mehr gibt, weil sie immer wieder auffällig geworden sind. "Sie bringen viel an Problemen mit, sind meist verhaltensauffällig. Unser Job ist es dann, gemeinsam mit ihnen herauszufinden, warum das so ist mittels einer ganzheitlichen Diagnostik", so Nadine Kimpel. Sie ist Sozialarbeiterin und wird als Bereichsleiterin im Sternenhof sein.

Feste Strukturen und ein eigenes Zimmer

Die Kinder im Sternenhof sollen lernen, mit festen Strukturen und einem geregelten Tagesablauf zu leben. Zwei Lehrerinnen unterrichten die Kinder auf dem Hof. Bis zu sieben Kinder können zeitgleich aufgenommen werden. Jeder bekommt sein eigenes Zimmer und Bad. Dazu gibt es ein Gemeinschafts-Wohnzimmer, eine Küche, Therapie- und Entspannungsräume. Der Hof liegt abseits, damit die Kinder zur Ruhe kommen. Sechs Monate sollen sie hier einen Hafen finden. Im Idealfall sind sie im Anschluss bereit für eine Rückkehr zur Familie, oder eine passende Einrichtung.

Unterstützung durch Sternstunden

Auch dank einer Spende der BR-Sternstunden können hier, in Bayerns vierter und Oberfrankens erster Clearingstelle, im neuen Jahr die ersten drei Kinder einziehen und die Chance auf einen besseren Weg in ihr weiteres Leben bekommen. "Ohne Sternstunden wäre das nicht möglich gewesen", so Anja Lange. Und genau deshalb heißt der umgebaute Bauernhof jetzt auch Sternenhof.