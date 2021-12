BR Sternstunden: Assistenz-Schwimmlehrer mit Handicap

Wartelisten für Schwimmkurse verkürzen

In den vergangenen Lockdowns sind alle Schwimmkurse ausgefallen, so dass die Wartelisten mittlerweile sehr lang sind. Mit Hilfe der Assistenz-Schwimmlehrerinnen und –lehrer könnten künftig mehr Kinder das überlebenswichtige Schwimmen lernen, hofft Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes: "Wenn ich eine Assistentin oder einen Assistenten im Schwimmkurs an meiner Seite habe, kann ich zwei oder drei Kinder mehr im Schwimmkurs unterrichten. So kann ich die Warteliste schneller verkürzen." Darüber hinaus hoffen Schwimmlehrer, Kinder und deren Eltern, dass die Schwimmbäder in der vierten Corona-Welle weitestgehend offen bleiben.

Inklusion heißt: Alle machen mit!

"Das war sehr belastend, als die Hallenbäder monatelang geschlossen waren. Denn es gibt manche Arten von Behinderung, mit denen man sich draußen nicht viel betätigen kann. Das Wasser ist für die Betroffenen oft das einzige Element, in dem sie sich bewegen können. Die mangelnden Möglichkeiten haben viele in ihrer Entwicklung zurückgeworfen", sagt die Mutter von Anton Zilmann, der ebenfalls an der Assistenz-Schwimmlehrer-Ausbildung teilnimmt.

Die Freude ist ihm deutlich anzusehen, dass er endlich wieder ins Schwimmbad gehen und seine Begeisterung an die kleinen Nichtschwimmer im Kurs weitergeben kann. "Ich unterstützte die Stiftung, weil ich finde, dass jeder schwimmen können sollte. Inklusion heißt: Alle machen mit!", sagt Anton Zilmann, Jugend-Botschafter im Behinderten- und Versehrtensportverein Nürnberg.

Lerneffekt für alle

Am Ende der Schwimmstunde im Nürnberger Langwasserbad rufen die Kinder begeistert im Chor "Patsch – nass" und klatschen dabei geräuschvoll mit den Händen auf´s Wasser. Ihnen hat der Unterricht mit Alexander Gallitz und den neuen Assistenz-Schwimmlehrerinnen und –lehrern viel Spaß gemacht, denn sie konnten auf ihren Poolnudeln wie eine Lokomotive mit ihren Waggons durch das Schwimmbecken zuckeln, außerdem Ringe vom Beckenboden aufheben und die Schwimmlehrer nass spritzen. Auch die Eltern sind von der spielerischen Wassergewöhnung für ihre Kinder und das neue Projekt mit den Assistenten begeistert. Claudia Grebenstein-Lange, Mutter zweier Kinder im Schwimmkurs, bringt es auf den Punkt: "Das Pilot-Projekt ist eine Bereicherung und bietet einen Lerneffekt für alle."

BR Sternstunden unterstützt die Stiftung "Deutschland schwimmt" und den Inklusionsgedanken, damit möglichst viele Kinder mit und ohne Behinderung schwimmen lernen können.