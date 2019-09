BR stellt neues Studio in Ansbach vor

Die beiden BR-Korrespondentinnen Andrea Kwasniok und Laura Grun berichten aus Stadt und Landkreis Ansbach sowie aus den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Mit dem neuen, modernen Studio stärkt der Bayerische Rundfunk damit seine Berichterstattung aus dem westlichen Mittelfranken.

Fernsehbilder live aus Ansbach

Kwasniok und Grun haben die Regierung von Mittelfranken in Sichtweite, aber auch das Ansbacher Rathaus sowie wichtige Behörden und Ämter liegen gleich ums Eck. Erstmals ist der BR nun auch in der Lage, Fernsehbilder live aus Ansbach zu schalten – sei es in die linearen Fernsehprogramme, auf BR24 oder auf die Digitalkanäle des BR. Außerdem werden die beiden Korrespondentinnen mit dem MediaLab Bayern zusammenarbeiten, das im gleichen Haus sitzt und kreative Köpfe aus der Medienbranche zusammenbringt.

Andrea Kwasniok lebt seit mehr als 20 Jahren in der Region

Andrea Kwasniok ist bereits seit September 2018 in Ansbach im Einsatz. Sie ist 52 Jahre alt, wurde in Bamberg geboren und hat ihre journalistische Laufbahn beim ZDF in Mainz begonnen. Seit 2001 arbeitet sie vom Studio Franken in Nürnberg aus für verschiedene Fernsehformate. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie im westlichen Mittelfranken.

Laura Grun hat in Ansbach studiert

Laura Grun arbeitet seit Dezember 2018 in Ansbach. Dort und in Eichstätt hat die 29-Jährige studiert. Seit 2015 arbeitete sie als Hörfunk-Reporterin für das Studio Franken. Im Mai dieses Jahres haben die beiden das neue Studio am Johann-Sebastian-Bach-Platz bezogen. Überregional relevante Themen aus dem westlichen Mittelfranken werden damit künftig seltener in Nürnberg oder München entstehen, sondern in Ansbach.